Rubén Costas: Discurso de conspiración se agotó, Morales debe escuchar al pueblo



09/01/2018 - 08:24:38

El Diario.- El gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Social Demócrata, Rubén Costas, afirmó que el recurrente discurso del gobierno de Evo Morales, que acusa de conspiración a quienes no están de acuerdo con sus normas, está agotado. Pidió al mandatario que escuche el pedido de la población y abrogue la Ley 1005 del Código del Sistema Penal.



“El discurso de la conspiración está agotado. El Presidente debe escuchar el clamor popular, los ciudadanos quieren que se deje sin efecto una ley impuesta que la sienten injusta. La soberbia no es buena consejera y lo saben, se han llevado más de un revés en el último tiempo”, escribió Costas en su cuenta de Twitter.



Asimismo, el líder opositor, ante la creciente protesta de distintos sectores en contra del Código de Sistema Penal, demandó la elaboración de una nueva norma en base al diálogo con todos los sectores sociales y sin imponer ningún criterio.



“Es imprescindible comenzar de nuevo con la construcción de la Ley del Sistema Penal y para eso vamos a exigir que se instituya un escenario de diálogo con todos los sectores de la ciudadanía. No se puede gobernar imponiendo, no se puede gobernar violando y vulnerando la Constitución”, manifestó.



Costas atribuyó los conflictos crecientes en contra del Código del Sistema Penal por un desgaste del Gobierno que está acompañado por una “falta de legitimidad” que supuestamente se generó a partir del “agotamiento” de la administración de Evo Morales.



“Este desgaste los tiene nerviosos y por ese nerviosismo que tiene el Gobierno pueden seguir cometiendo más torpezas”, agregó el político opositor en una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.



Horas antes, el presidente Morales aseguró que hay un intento de desestabilizar su gobierno con el argumento de la abrogación de todo el nuevo Código de Sistema Penal.



El Jefe de Estado afirmó que la gente que nunca ganó elecciones con más del 30 por ciento de votos y los sectores conservadores que ven afectados sus intereses privados pretenden ahora “deslegitimar” el periodo del actual Gobierno constitucional.



Sin embargo, Costas cree que la molestia de la población no sólo se debe a la promulgación del nuevo Código, observado por distintos sectores sociales, sino por la serie de “violaciones” que el actual Gobierno fue cometiendo en los últimos años.



El Gobernador apuntó que el Gobierno empezó a perder la legitimidad, que tenía al ganar varias elecciones, y muestra de esa situación es el voto ciudadano expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016 y las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017.