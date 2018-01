Dos regiones convocan a paro cívico para este martes en contra del Código Penal



La Razón.- Organizaciones cívicas de Cochabamba y Potosí convocaron para este martes a paros cívicos en sus regiones en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal. Según la dirigencia en ambos departamentos, habrá bloqueos de vías y suspensión de actividades.



Durante esta semana se prevén otras convocatorias en contra de la norma, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a sus afiliados a un paro nacional el miércoles 11 y otro paro denominado “popular” el jueves y viernes. Además el Comité Cívico de Santa Cruz ratificó su medida de presión para el viernes.



El presidente del ente cívico de Cochabamba, David Torrelio, explicó que después de reuniones con varios sectores de esta región el ente cívico determinó apoyar la movilización. “Este no es un paro político de un sector específico es el paro de todos los cochabambinos y cochabambinas, que estamos yendo a pelear por una reivindicación”, detalló



Asimismo, el transporte federado de Cochabamba anunció un paro con bloqueos para en demanda de la anulación del Código Penal. José Orellana, dirigente de la Federación Departamental del Auto Transporte, informó que se ratificó la posición a pesar de que sostuvieron una reunión con el viceministro de Seguridad Ciudanía, Gonzalo Trigoso.



El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió, en un ampliado, convocar a un paro cívico de 24 horas para este 9 de enero, de acuerdo con el punto segundo de la Resolución No. 001/18 del Consejo Consultivo, que reunió a delegados de instituciones y organizaciones afiliadas a este sector



La organización cívica potosina conminó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a abrogar el nuevo Código de Sistema Penal, que lo considera “atentatorio” a los derechos y garantías de los ciudadanos que se establecen en la Constitución Política del Estado.



Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, confirmó que el viernes 12 las instituciones cruceñas acatarán el paro cívico en contra de la nueva ley penal. Agregó que los sindicatos de taxistas y trufis del transporte urbano se sumarán al movimiento.



La Central Obrera Boliviana (COB) convocó este lunes a un paro nacional "movilizado" y otro "popular" en rechazo al Código del Sistema Penal. La primera medidas de presión será el miércoles y la segunda entre el jueves y el viernes.



El Instructivo No. 01/18, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, decreta paro nacional de 24 horas para el miércoles 10 y un paro "popular movilizado" de 48 horas a partir del jueves 11 de enero.