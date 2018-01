Sucre: El transporte pesado va al bloqueo y ratifican el paro cívico



09/01/2018 - 08:12:26

Correo del Sur.- El transporte pesado acordó bloquear en La Zapatera, Punilla, K"ochis, Yotala, Sonq"o Chipa, Totacoa, Alcantarí y Guerra Loma. Aseguraron que no bloquearán el paso al aeropuerto Alcantarí.



El conflicto sigue vivo. El transporte pesado, después de una asamblea, finalmente decidió que los bloqueos contra el nuevo Código Penal comenzarán hoy en Sucre. Los sectores que exigen la abrogación de la nueva norma, confirmaron el paro cívico pactado para este jueves.



"La determinación es que, a partir de mañana (por hoy), a las cero horas, estaríamos todos en los lugares asignados, tanto de la Unidad del Transporte (Pesado) como del Sindicato (del Transporte Pesado) en los controles de acceso a la ciudad, es decir en los cuatro puntos cardinales", avisó la tarde de ayer el secretario de Hacienda del Sindicato de Transporte Pesado Sucre, Gustavo Arciénega.



El sector no acató ayer la decisión que tomó la semana pasada en Potosí el transporte pesado nacional e internacional, que ordenó bloquear las carreteras desde el lunes. "Teníamos que entrar hoy (por ayer) en paro. Sin embargo, por los compromisos con FANCESA, hemos retrasado nuestra participación. Mañana (por hoy), a las cero horas, vamos a estar en los puntos de bloqueo", explicó el secretario de Gobierno de la Unidad del Transporte Pesado, Víctor Abis.



El bloqueo no impedirá el paso al aeropuerto Alcantarí.



El sector exige una reunión con el presidente Evo Morales para negociar sus demandas, que incluyen la abrogación del nuevo Código Penal. Ayer, el Legislativo abrogó el artículo 137, la principal preocupación del sector.



Al respecto, el senador Omar Aguilar (MAS) dijo que el Presidente convocó al sector al diálogo y que pidió al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, que negocie con sus dirigentes sus demandas antes de firmar un acuerdo, por lo que concluyó que no ve razón para ordenar el bloqueo.



PARO CÍVICO



El Comité Departamental de Movilizaciones, compuesto por la Central Obrera Departamental (COD), CODEINCA y el Colegio Médico de Chuquisaca, entre otros, entretanto, confirmó ayer el paro cívico pactado para este jueves 11 de enero.



"Ratificamos el paro de 24 horas del jueves (...) Estamos convocando a una gran movilización", dijo el ejecutivo de la COD, Carlos Salazar.



La movilización, que fue denominada "marcha por al pacificación del país", exigirá la abrogación del nuevo Código Penal y que el Gobierno llame al consenso sobre una nueva normativa.



El MAS, por su lado, ratificó la movilización que alista para el mismo día. El jefe departamental del partido, Antonio Villca, dijo que será pacífica.



Al respecto, Salazar dijo que recibirán a la FUTPOCH y a la movilización con "banderas blancas".



La Federación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y de Comerciantes Minoristas, por su lado, rechazó ayer con una nutrida marcha el nuevo Código Penal. El sector afirmó que la nueva norma penaliza las protestas sociales y afecta al sector.