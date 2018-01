Hardeman reporta la pérdida de más de 30.000 hectáreas por desborde del Piraí



08/01/2018 - 20:36:27

Santa Cruz, (ABI).- El secretario general de la Central Campesina de la comunidad de Hardeman del municipio de San Pedro, Eufronio Herrera, reportó el lunes que al menos 5.000 familias perdieron sus sembradíos y no pueden utilizar más de 30.000 hectáreas de tierras, porque están anegadas por el desborde del río Piraí de Santa Cruz.



"Todo el territorio del municipio está un 30 por ciento inundado dentro de esto unas 20 mil hectáreas están afectadas y unas 10 mil hectáreas no se han podido sembrar por las lluvias (de la última semana), por lo que la pérdida asciende a aproximadamente a 3 millones de dólares de inversión", informó el dirigente.



Herrera explicó que las autoridades regionales pidieron reforzar los defensivos del río Piraí, porque no es la única vez que se producen ese tipo de problemas en la región que produce mayormente soya, arroz y sorgo.



Asimismo, reportó que el agua ha ingresado al menos a 50 viviendas que provocó la pérdida de animales y enfermedades en los niños y las personas de la tercera edad.



Los pobladores de Hardeman esperan el envío de motobombas, para que se pueda sacar el agua que está dentro de sus viviendas y que les impide habitar las mismas, por lo que se vieron obligados a trasladarse a refugios temporales o salir a la carretera.