Rada: Ningún sector productivo acatará paro convocado por la COB

08/01/2018 - 20:25:41

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el lunes que ningún sector productivo del país acatará el paro de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el 10 de enero.



"Se ha escuchado que (Guido) Mitma (máximo ejecutivo de la COB), ahora convoca a un paro el miércoles, y ya conocemos como son los paros de Mitma, nadie los acata, yo puedo adelantarle que ningún sector productivo va acatar la convocatoria, ninguno, no van a acatar fabriles, petroleros, luz y fuerza, ferroviarios, trabajadores en construcción, del magisterio, en fin, y no sé con qué sectores irá a hacer su paro", afirmó en una entrevista con radio Panamericana.



La COB anunció un paro nacional para el próximo miércoles 10 de enero y un paro movilizado de 48 horas desde el jueves 11 de enero en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.



A contramano, Rada dijo que es "lamentable" que el ejecutivo de la COB esté como "furgón de cola" de una movilización "abiertamente de derecha y conspirativa contra el proceso de cambio".



Además, remarcó que la resolución tomada para convocar al paro, no tuvo el respaldo de un ampliado nacional, como tiene que ser, por lo que auguró un "fracaso".