Impuestos: Nuevo Código Penal beneficia a gremiales, profesionales y transportistas



08/01/2018 - 20:24:01

La Paz, (ABI).- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aseguró el lunes que el nuevo Código del Sistema Penal beneficia a los gremialistas, profesionales y transportistas y ratificó que solo sanciona por la vía penal los actos de conducta dolosa y malintencionada para la defraudación tributaria por un importe superior a los 560.000 bolivianos.



Cazón explicó que las sanciones penales no se aplican a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado, por lo que pidió a la población no dejarse sorprender con especulaciones de dirigentes que solo buscan intereses personales.



Recordó que el actual Código Tributario Boliviano, promulgado en 2003, sanciona con cárcel los delitos tributarios a partir de los 22.000 bolivianos y con el nuevo Código Penal, esa cifra se elevó a 560.000 bolivianos.



"El nuevo Código Penal es mucho más beneficioso para el gremialista, para el profesional, para el abogado, para el pequeño contribuyente", aseguró.



El artículo 174 del nuevo Código Penal, cuestionado por los gremialistas, enumera las siguientes conductas que derivarían en la vía penal: oculta, altere o no lleve registros contables que estén obligados a llevar; constituya una doble contabilidad; o registre una o varias operaciones sin respaldo documental estando obligado a llevarlo o en éste se consigne el precio o importe falso o una operación inexistente, señala un boletín institucional.