La idea del Código Penal es sancionar a los grandes evasores, no a los pequeños

08/01/2018 - 18:39:18

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró el lunes que el objetivo del nuevo Código del Sistema Penal es sancionar a los grandes evasores tributarios, no a los pequeños ni a los medianos, como "quieren hacer creer" algunos dirigentes del sector gremial.



"La idea de este nuevo Código del Sistema Penal es que justamente se pueda sancionar penalmente a aquellos grandes evasores, no a los pequeños ni a los medianos, para ellos habrá un procedimiento administrativo", informó a una emisora local.



Según el Ministro de Economía, el artículo 174 del Código Penal, que es observado por los gremiales, solo penaliza adeudos tributarios por encima de los 560.000 bolivianos, lo que exime de cualquier proceso penal a los pequeños y medianos comerciantes.



También dijo que la norma solo penaliza tres conductas consideradas "dolosas", cuando el contribuyente oculta registros contables, si hay doble contabilidad o si una operación fue alterada o falseada.



"Este artículo en ningún momento está penalizando al gremial, ni al pequeño ni mediano, está dirigido a los grandes evasores, facturaciones bastante altas", subrayó.