Romero acusa a Mitma de utilizar la COB para propósitos políticos



08/01/2018 - 18:38:38

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó el lunes al principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, de utilizar esa entidad matriz de los trabajadores para propósitos políticos desestabilizadores, impulsados por la "derecha boliviana".



"La COB en su estructura organizativa, sus bases, es pues el Conalcam (Coordinadora por el Cambio), el Conalcam es inclusive más grande que la COB, entonces sí el líder de la COB el señor Mitma insiste en politizar este tema, es un político que simplemente se está escondiendo bajo el rótulo de la COB pero en realidad él está respondiendo a propósitos políticos", subrayó en conferencia de prensa.



Mitma anunció hoy, lunes, que el comité Ejecutivo de la COB definió convocar a un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles en rechazo al Código de Sistema Penal, al que considera atentatorio al derecho, a la libertad de expresión y a la vigencia de los sindicatos del país.



A contramano, Romero afirmó que existe confusión en algunos dirigentes que, a su vez, confunden a sus bases tomando en cuenta que en ningún artículo del Código Penal existe la figura de "criminalización" de la protesta social.



"Se hablaba de la tipificación penal del delito de sedición y no se mostraba que había un segundo parágrafo que decía; toda movilización social queda excluida, exenta, no puede ser tipificada como delito pero esa es la parte que no mostraban en los ampliados sindicales", denunció el Ministro de Gobierno.



Insistió en que cualquier persona u organización que se movilice pidiendo la abrogación total del Código del Sistema Penal, actúa bajo intereses políticos promovidos por sectores de la oposición.



"Está respondiendo a Sánchez Berzaín, a Doria Medina, ellos han puesto pues en sus tuits, que hay que derribar esta norma, entonces son sus acólitos políticos y van a seguir ese camino y están en una lucha política y nuestra respuesta también va a ser política", remarcó.