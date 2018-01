La nueva tarjeta de crédito con pantalla y batería



08/01/2018 - 18:26:39

Infobe.- Una tarjeta de compra conectada e interactiva. Así es Wallet Card, desarrollada por Dynamics Inc. y Sprint, subsidiaria de Softbank. Puede funcionar como tarjeta de crédito, débito o prepaga con un plus: tiene más de 200 componentes que la convierten en una verdadera plataforma IoT (Internet de las cosas).



Este gadget que se presentó en la feria CES integra un chip y antena de celular, con lo cual los datos se pueden transferir fácilmente desde la tarjeta al banco en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.



A su vez, tiene una batería que se recarga automáticamente mediante el uso normal del dispositivo, con lo cual el usuario no tiene que acordarse de enchufar la tarjeta ni hacer ninguna otra operación adicional para que funcione.



Tiene un pequeño display que se prende y apaga mediante un pequeño botón. Allí se pueden ver los datos de la tarjeta o incluso recibir notificaciones del banco.



Cuenta con una banda magnética y un chip programables que permite que, de ser necesario, se pueda descargar un nuevo perfil de usuario a la tarjeta en cualquier momento.



"Estamos acordando para que esta tarjeta se implemente en diferentes bancos en el mundo. Ya tenemos un acuerdo con una entidad en Estados Unidos, otras dos en Canadá y algunas otras en Asia", destacó Will Keliehor, vocero de Dynamics Inc, en diálogo con Infobae.



Los beneficios:



Todo en uno. Con esta tarjeta conectada, se puede tener la tarjeta de crédito, débito, prepaga o incluso de pasajero frecuente en un mismo lugar.



Interactiva. Basta con presionar un botón para que aparezcan en la pequeña pantalla los datos de la cuenta que se necesite activar en cada momento. Los datos de la tarjeta se descargan por medio de la conexión de red, de manera segura y sencilla.



Seguridad. En caso de que se sospeche o identifique algún intento de fraude con la tarjeta, el banco puede automáticamente eliminar la tarjeta en cuestión y descargar los datos de la nueva cuenta directamente a la Wallet Card del usuario.



Notificaciones al instante. El usuario tiene la opción de recibir mensajes del banco en la tarjeta. De ese modo, por ejemplo, se le podría notificar al instante sobre compras realizadas. También podría recibir un resumen de los gastos y el saldo de la cuenta.



"Wallet Card muestra cuán importante será la convergencia de redes y la tecnología para la integración en la vida de los usuarios en todo el mundo. Nos alegra poder contribuir para que esto sea posible", destacó Jan Geldmacher, presidente de Sprint.



"Esto es apenas el comienzo. Wallet Card está pensada para redefinir el concepto que los consumidores y los negocios tienen de las tarjetas de crédito y es también la posibilidad de otorgar una conexión más segura", concluyó Jeffrey Mullen, CEO de Dynamics Inc.