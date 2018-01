The Wall: El primer televisor modular microLED de 146 pulgadas

08/01/2018 - 18:23:04

Infobae.- Con la tecnología microLED no se requiere un mecanismo de iluminación en el panel, ya que cada uno de esos pequeños LED tienen la capacidad de ser su propia fuente de luz. Además, genera menor consumo y ofrece mayor duración a la pantalla.



Al ser modular, el televisor puede adoptar diferentes tamaños. En la feria se presentó un modelo de 146 pulgadas, pero las dimensiones se ajustan al gusto del usuario. Ése es, justamente, uno de los beneficios que ofrece este equipo que se puede armar como un tetris.



Tal como ocurre con The Frame, el display puede proyectar obras de arte. También tiene una función para ver fotografías y otra que se llama Ventana y recrea diferente vistas paradisíacas como para que el usuario se traslade, al menos mentalmente, al destino de sus sueños.



En la feria apenas hubo un avance de The Wall. La presentación oficial será en marzo y aún no hay fecha de lanzamiento ni precio de venta.



La inteligencia artificial que convierte todo en 8K



La compañía también presentó la primera TV QLED con inteligencia artificial integrada que permite convertir cualquier material en baja resolución en resolución 8K. Esto es posible gracias a un algoritmo integrado al televisor que ajusta la resolución según las características de los píxeles.



Esta conversión inteligente a 8K trabaja a varios niveles: reduce los ruidos en la imagen, restaura los bordes, otorga mayor definición a los colores y ajusta la calidad del sonido.



Esta TV se lanzará durante la segunda mitad del año a nivel internacional y aún no se difundió el precio.



También se destacó la llegada de Bixby, el asistente virtual de Samsung que llegó de la mano del Samsung Galaxy S8 y que ahora se expandirá a otros productos, como por ejemplo los televisores.



Bixby facilita la interacción entre la TV y los usuarios, que podrán recurrir a comandos de voz para operar estos dispositivos. También se sumaron nuevas funciones a la plataforma IoT de Samsung, SmartThings para poder manejar los televisores y otros dispositivos de manera más sencilla.



Durante la feria CES, que abre sus puertas oficialmente mañana, se podrán probar éstas y otras novedades en los numerosos stands que se expanden en los más de 225 mil metros cuadrados que integran esta mega exhibición en Las Vegas.