TPS para El Salvador termina en septiembre de 2019



08/01/2018 - 16:29:13

VOA.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lunes la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, pero otorgó un periodo de gracia de 18 meses para que la decisión sea efectiva.



“…Con base en la información disponible, la secretaria de DHS determinó que las condiciones legales que respaldan la designación de TPS de El Salvador sobre la base de un desastre ambiental como la devastación causada por terremotos importantes en 2001 ya no existe. Como resultado el TPS no se extenderá”, expresó un alto funcionario del DHS en una conferencia telefónica.



El funcionario también explicó que el retraso de 18 meses para que entre en vigencia la cancelación brindará tiempo a las personas con TPS que no tendrán otro estatus legal de inmigración al momento de la terminación para “buscar un estatus alternativo u organizar su partida”.



De esta manera, los salvadoreños amparados por el beneficio migratorio en Estados Unidos tendrán hasta el nueve de septiembre de 2019 para regresar a su país o encontrar otra manera de regularizar su estatus migratorio.



El anuncio oficial lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional a través de su cuenta de Twitter.



Por su parte, el gobierno de El Salvador presentó la decisión del gobierno estadounidense como una prórroga del TPS por 18 meses.



“La administración del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén considera que esta decisión constituye un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas que cuentan con dicho beneficio migratorio, al ser en ese país una importante fuerza laboral y realizar relevantes contribuciones en otros ámbitos como el económico, el cultural y el social”, expresó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.