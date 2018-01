Legislativo lamenta que Cámara de Transporte no acuda a reunión para aclarar el Código Penal

08/01/2018 - 16:16:23

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, lamentó el lunes que los dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBTNI) no asistieran a la reunión que debía realizarse esta jornada en horas de la mañana, para aclarar las observaciones y dudas que tiene ese sector sobre el nuevo Código del Sistema Penal.



"Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de recibirlos y poder realizar la reunión", dijo en conferencia de prensa.



Gonzales comentó que esperó sin éxito a los dirigentes de ese sector del transporte junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz.



El legislador recordó que la Asamblea Legislativa y el órgano Ejecutivo convocaron el viernes a una reunión a la CBTNI, cuyos dirigentes solicitaron una reprogramación para hoy, la cual fue aceptada mediante nota oficial al presidente de la Cámara de Transporte, Gonzalo Baldivieso, quien afirmó que recibió la nota y confirmó su participación.



"El ánimo de la Asamblea, el Ejecutivo es esperar al sector para sostener la reunión, porque nos parece necesario informarles y comunicarles sobre del artículo 174, que era uno de los artículos que le inquietaba al sector, más allá del 137, que hoy va a iniciar su trámite para ser derogado junto con el 205", añadió Gonzales.



El artículo 137 es observado por el sector porque supuestamente habría una triple sanción por homicidio culposo con medio de transporte.