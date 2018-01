Cornejo: Aurora no pasará de $us 50 mil de planilla

08/01/2018 - 08:34:02

Opinión.- Aurora apunta a conseguir un cupo a torneo internacional en su vuelta a la Liga, pero la dirigencia y cuerpo técnico saben que será complicado, pues se armó un equipo acorde a la “realidad económica”, lo que implica que no sobrepasarán los 50 mil dólares en presupuesto de planilla.



El presidente del elenco valluno, Jaime Cornejo, en una entrevista a OPINIÓN, sostuvo que sería “irresponsable” armar un equipo “costoso” sin tener ingresos monetarios garantizados que sustenten una planilla.



Pero indicó que tampoco es necesario gastar “100 mil dólares” para componer un elenco que pelee por estar en los puestos de privilegio del torneo boliviano.



Para Cornejo, la realidad del club “es complicada” no solo en lo económico, sino en lo organizacional y logístico, pero que a pesar de ello, “está haciendo lo posible” para que el cuadro no vuelva a caer en el descenso, pueda sobresalir entre los clubes y destaque en el grupo que le tocó, el B, para el Apertura 2018, junto con los elencos de Blooming, The Strongest, Nacional Potosí, Royal Pari, Sport Boys y San José.



El titular cuenta detalles del equipo, su opinión sobre los rivales y cuál es la expectativa que tiene de su club.



P: Con el plantel que se armó, ¿cómo ve a Aurora?



R: El equipo está casi al 100 por ciento y ya en la recta final. Sabemos quiénes serán nuestros rivales en la Liga. La cosa esta más cierta y tenemos que enfocarnos en sobresalir. Hay un plantel que puede pelear grandes cosas. Nuestra idea es alcanzar el cupo a torneo internacional, incluso estar entre los cinco primeros.



P: ¿El presupuesto del club frenó algunas negociaciones?



R: No vamos a incrementar el costo de una planilla que viene siendo casi la misma que la que alcanzó el ascenso. Sería irresponsable adquirir deudas que no podamos cumplir. El tope está definido, Aurora no pasará de los 50 mil dólares.



P: Se viene recién la firma de contratos y los acuerdos con los jugadores celestes. ¿Hay susceptibilidad de que se frene alguna negociación?



R: Yo creo que los futbolistas confían en la palabra. Nosotros somos un club que cumplió a cabalidad en la Simón Bolívar, a pesar de no haber tenido contrato con ninguno de los jugadores. Ello hace que los que vienen prefieran más ganar grandes cosas que el dinero. Hay varios aspectos, pero estamos por buen camino.



P: ¿Hay Patrocinadores o algún apoyo?



R: Por el momento no. Esperamos que las empresas o hinchas auroristas nos apoyen en esta etapa que estamos encarando. Es difícil solventar una planilla si no hay ingresos. Vamos a ver qué podemos hacer para que la familia celeste se sume a este barco, que peleará por esta entre los mejores.



P: Ya se conocen a los rivales, ¿Cómo se los ve?



R: Parecería que nuestro grupo, el B, es más sencillo que la serie A, en la que está Bolívar, último campeón, y Oriente, que clasificó a Copa. En el nuestro, el Tigre es el más fuerte, pero tendremos que ganar a cualquier rival para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado.



P: La meta de Aurora para este torneo es un pase a Copa, pero el objetivo para la temporada, ¿cuál es?



R: Es consolidar al elenco en Primera División, eso es lo que estamos buscando. Obviamente si hacemos las cosas bien alcanzaremos grandes cosas. No es irreal pensar en dar pelea en los primeros puestos.



P: ¿Se puede hablar de un Aurora que conquiste el título?



R: No quiero que se malentienda. Se puede, pero por el momento queremos ser protagonistas y si se da el estar luchando por una corona, pues bienvenido.