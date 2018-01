Si mantenemos ese ritmo estaremos entre los mejores



08/01/2018 - 08:32:34

El Diario.- El piloto paceño Daniel Nosiglia ratificó ayer su buen rendimiento tras la segunda etapa del Rally Dakar 2018. El menor de la familia Nosiglia volvió a ser el mejor motociclista nacional, llegó ayer en el puesto 16, con un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 45 segundos, en la etapa que recorrió las dunas peruanas.



Tal como se esperaba fue una dura etapa. Los pilotos hacen peripecias para salir de todo tipo de problemas que da la navegación y el desierto peruano.



“Estoy contento porque ha sido una etapa complicada, dura, fue peor que los autos partan adelante. Pero hicimos una etapa completa”, dijo Daniel que en la primera etapa terminó en el octavo lugar y de seguir de esa manera podría hacer historia en el Dakar.



En la clasificación general, Daniel Nosiglia se ubica en el puesto 15, quedó a 12 minutos y 37 segundos del puntero, el español Joan Barreda.



“La verdad que no creí estar tan adelante, peor aún cuando están todos los mejores pilotos y sí mantenemos ese ritmo estaremos entre los diez mejores. Hemos hecho dos etapas muy buenas, la segunda etapa fue bastante exigente prácticamente he podido mantener el mismo ritmo lo que me dice que estoy bien físicamente y listo para partir mañana (hoy)”, agregó el menor de la familia Nosiglia.



Walter Junior Nosiglia, el hermano mayor de Daniel, tuvo una buena faena con su HT Rally Raid Husqvarna Racing ocupó la casilla 28, con un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 3 segundos. En la clasificación general en la posición 93, debido que en la primera etapa tuvo muchos inconvenientes, pero ayer escaló.



El piloto cruceño Juan Carlos Salvatierra llegó en la casilla 39 (3h. 32’, 8’’), en la general está en el puesto 30, a 39 minutos y 45 segundos del líder en la categoría de motos.



“Estaba muy feliz, porque iba divirtiéndome, ya que es un terreno que me gusta mucho”, dijo el “Chavo” Salvatierra a su llegada.



Por su parte, Fabricio Fuentes la pasó peor, aunque llegó a la meta en el puesto 73 (4h, 6’36’’), en la general está 64.



“Una etapa para el olvido, no fue buena para mí, al venir a un buen ritmo, navegación excelente, la moto empezó a fallar por perdida de aceite, a tal punto que tuve que salirme del track e ir a buscar algo en el desierto, gracias a Dios pillamos una casita y conseguimos aceite el cual veníamos echando cada rato”, puso Fuentes en su página oficial.



PAREDES CON PROBLEMAS PERO SIGUE DANDO LUCHA



El piloto nacional explicó que ayer tuvo una jornada muy complicada, en un momento su “cuadra” terminó trancada en unas dunas y luego quedó sin gasolina. “La etapa de hoy fue una de las duras, por lo menos para mí, tuve un plantón en medio de dos dunas grandes, mi cuadra se quedó plantado, no había forma de sacarlo y no pude recibir ayuda y sobre el final del tramo me quede sin gasolina, fuera de todo eso llegue a la meta, ahora me enfocaré en la tercera etapa donde será más navegación”, explicó el piloto.



El cuadratrack de Paredes no sufrió daños de consideración y hoy podrá encara la tercera etapa sin problemas, el cuerpo de mecánicos trabajó en el motorizado hasta delarlo en perfectas condiciones.



La tercera etapa se correrá desde Pisco hasta Marcona, los pilotos correrán un total de 504 kilómetros.



“Haré mi mejor esfuerzo para poder hacer un gran trabajo, estoy seguro que con desempeño podré aumentar mis números”, finalizó Paredes con evidente entusiasmo.