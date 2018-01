Ventas en feria navideña bajaron en más del 50%



08/01/2018 - 08:31:05

Correo del Sur.- Con un notable descenso en ventas de más del 50%, la Feria Navideña culminó ayer, luego de que los comerciantes solicitaran quedarse en el Parque Multipropósito un día más para “rematar” su mercancía. A decir de varios de los vendedores, la merma en ventas se repite desde que la feria abandonó la zona del estado Patria y desde que la crisis económica se deja sentir, no obstante, ayer familias y grupos de amigas se respondieron al anuncio de descuentos y varias retornaron a casa con muchas bolsas.



Los comerciantes le atribuyen a diversos factores el significativo descenso de ventas en la Feria Navideña que ya se ha consolidado en el Parque Multipropósito y que alberga a unos 2.000 gremialistas locales y viajeros.



Pasaron tres años desde que la feria de fin de año dejó el estadio Patria y parece que los ciudadanos todavía no responden como los primeros años, al menos esa es la impresión de algunos vendedores. Ayer fue su último día de ventas y hoy se dedicarán a recoger sus carpas.



En el caso de los viajeros que remataron sus productos para retornar a sus lugares de origen, éstos dijeron no haber rescatado su capital. La ocasión no fue propicia como en 2016, cuando participaron por primera vez en la feria, compararon.



“Ha habido bastante gente que ha pasado, pero parece que estaba sin dinero. Será también nuestra economía”, reflexionó el representante de la Asociación de Comerciantes Viajeros a Nivel Nacional, Willy Ruiz, al denotar que antes “se vendía bien”.



Aunque los vendedores no manejan datos exactos de la actividad económica que generan en la Feria Navideña, Ruiz estimó que el bajón en ventas fue de un poco más del 50%. “Creo que este año nos vamos sin ganancia. No todo es ganar, alguna vez hay que saber perder”, lamentó. Sin embargo, aprovechó para anunciar que retornarán a la feria del Día de la Madre y en la temporada de invierno.



La Federación de Gremiales “12 de Octubre”, por su parte, también señaló que la venta “no es como antes”, quizás porque incrementó la competencia o el servicio de transporte no facilita la llegada de los compradores al Parque Multipropósito. Desde que se trasladaron del estadio Patria, los ingresos descendieron por lo menos un 40%, apuntó su ejecutivo, Mario Choque.



Esperan que este año, en diciembre, tengan mayor apoyo de la Alcaldía, con la difusión de publicidad y que se mejore el servicio de transporte público para garantizar la llegada de compradores, aspectos que el Ejecutivo comprometió para esta versión de la feria, pero no cumplió, se quejó Choque.