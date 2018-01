Wilma Plata tras 17 días de huelga seca: Ofrendaré mi vida en esta lucha



08/01/2018 - 08:26:17

Opinión.- "Si es necesario ofrendaré mi vida, para que se consigan todos los objetivos de esta lucha", dijo la dirigente del magisterio urbano, Wilma Plata, quien se negó a levantar su huelga.



La profesora rechazó la sugerencia médica de abandonar la huelga de hambre seca y decidió continuar en apoyo a la demanda de los médicos. Este domingo cumplió 17 días de ayuno voluntario en instalaciones de la Casa Social del Maestro en La Paz.



"Dos condiciones para levantar la medida: una prometieron que entregaran la derogatoria del artículo 205, que entreguen; y dos que incorporen en el acuerdo la protección a todos los que han luchado más de 45 días. Nada de descuento, nada de persecución, nada de retiro y devolución de multas a las farmacias", manifestó a los medios de prensa.



Plata aseguró que no saldrá de la medida porque no ingresó por simple protesta, sino para conseguir los objetivos trazados y si es posible ofrendar su vida, lo hará en favor de los explotados.



Advirtió que hay la posibilidad de una gran generalización de la protesta en las calles frente a un gobierno "tramposo" y anunció que a partir del este lunes, el magisterio se sumará a la marchas callejeras.



El doctor Johan Maldonado dialogó durante una hora y explicó que luego de 17 días, el hígado comenzó a generar glucosa a partir de la proteínas del músculo y el hígado está trabajando glucosa para el cerebro.



Dijo que ha cumplido un ciclo y el gran problema es que el hígado puede comenzar a fallar e ingresar a un problema de insuficiencia renal, pese a que presenta un cuadro de lucidez mental increíble.



"A pesar de ruegos y explicaciones médicas y sabiendo que ella tiene un solo riñón, lo está jugando por la dignidad del pueblo. Yo no puedo ir contra la voluntad de ella y todos los bolivianos deberían ver el riesgo de la libertad. He cumplido mi misión, ella ha decidido continuar con la lucha y es una lección de vida", manifestó Maldonado.