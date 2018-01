Advierten falta de aplicación adecuada del Código Penal



08/01/2018

El Diario.- El analista en derecho Penal, Freddy Ordóñez, y autoridades de la Policía coincidieron, por separado, en advertir que la falta de aplicación adecuada del actual Código de Procedimiento Penal permite que muchos de los presuntos delincuentes que a diario son aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sean puestos en libertad en menos de 48 horas. EL DIARIO abordó el tema con ambos.



La falta de un cuaderno de investigaciones, el miedo de las víctimas de testificar, la colección de las pruebas materiales del delito, sumados a la presión de las ocho horas que van en contra reloj, frustran en muchos casos, los golpes que da el Departamento de Análisis Criminal (DACI) de la Felcc, a los clanes delictivos cuyos integrantes tienen amplios prontuarios delictivos que al parecer no pesan en los juzgados.



En una entrevista concedida a EL DIARIO, el director de la Felcc, coronel Johnny Aguilera, analizó los pros y contras de una ley que en su criterio es “garantista” que deriva en que muchos presuntos delincuentes sean puestos en libertad por el juez.



“Yo diría más bien que hay una falta de aplicación adecuada de la norma amparada o respaldada en garantías que hacen que la población tenga una reticencia por el sistema de justicia, porque es altamente ritualista exige a la víctima presentarse una y mil veces a actos que no se realizan, declaraciones que no se toman, reconstrucciones que no se efectúan, audiencias que no se dan lo que provoca la retardación de justicia”, dijo.



Añadió que la tardanza en los procesos judiciales produce una “deslegitimación del sistema de justicia” provocando cansancio en los litigantes que deja de asistir a los procesos derivando en retardación de justicia y generando impunidad.



Otra de las falencias que advierte el Director de la Felcc que también tiene una Maestría en Derecho Penal es la falta de una “discriminación del delito en cuanto a la cuantía”.



“Este sistema lo que omite es una categorización de daño y de la cuantía que desde mi perspectiva es una causal del delito porque se van generando estadísticas y como tiene la misma responsabilidad el que roba una gallina, una garrafa o un millón de dólares, tiene que seguir el mismo proceso”, observó.



Para Freddy Ordoñez, catedrático universitario y penalista, el Código Penal es “garantista” porque permite a una persona que cualquier acto que no se encuentre penado no sea sancionado.



“La conciliación si bien es legal y baja la carga procesal no es otra cosa que la negociación entre víctima y victimario que es muy común y ha provocado que varias personas que han sido remitidas al órgano jurisdiccional una vez que conciliaron son puestos en libertad”, dijo.



Ordoñez añadió que la figura de la conciliación, no solo que es legal, sino que es el enfoque de la nueva justicia penal en el caso de delitos patrimoniales que no conllevan la existencia de una lesión o la pérdida de la vida.



Sin embargo, en los últimos días llamó la atención el accionar de algunos operadores de justicia (fiscales y jueces) que pusieron en libertad a peligrosos delincuentes con frondosos prontuarios por robos agravados, atracos e incluso asesinatos.



Delincuentes como “el matute”, “el plus”, “la tayso” además de otros que pertenecen a clanes delictivos “La Hermandad”, “La Hermandad juniors”, entre muchos tantos que fueron aprehendidos por el Departamento de Análisis Criminal (DACI).



“Estas son las explicaciones que desde mi perspectiva son las que se pudieran dar en el caso de que sujetos que hayan sido aprehendidos luego estén gozando de libertad. En muchos de los casos hemos observamos a personas que tiene sentencia ejecutoriada pero se encuentran en las calles”, concluyó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Johnny Aguilera.