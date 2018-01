Morales: No nos van a ganar, en vano están intentando tumbar

Los médicos movilizados continúan esperando una respuesta por parte del Gobierno para firmar un acuerdo definitivo, antes de levantar la huelga; otros sectors, sin embargo, exigen la abrogación del nuevo Código penal.



El presidente Evo Morales cree que detrás de la huelga médica hay un plan de "conspiración" que busca sacarlo del poder. "No nos van a ganar", avisó ayer, al agregar que "en vano están intentando tumbar" a la "revolución democrática y cultural" que impulsa el Gobierno. El Colegio Médico advirtió, por su parte, que hay la posibilidad de que el conflicto se prolongue más, luego de que se conformara una coordinadora nacional, que se ocupará de organizar las movilizaciones contra el nuevo Código Penal.



El Jefe de Estado afirmó que "la mentira del 21F en 2016" ahora "son las mentiras" del nuevo Código Penal. "Pero no van a ganar, porque somos un pueblo organizado, (que está listo) para defender la revolución democrático cultural. En vano están intentando tumbar (al Gobierno)", expresó, en tono desafiante, en un acto en Chimoré, uno de sus bastiones políticos.



Según el Presidente, se firmaron ocho acuerdos con los médicos movilizados, los mismos que no fueron respetados. "Ya no es (una) reivindicación de los médicos. Esa supuesta reivindicación es una conspiración (contra) nuestra revolución democrático-cultural", denunció.



El Mandatario agregó que hay "médicos fascistas y racistas" a los que no les interesa levantar la huelga, porque ganan más al recibir a los pacientes en los hospitales privados y asumen la medicina como una "mercancía".



"¿Saben cuál es el fondo (de ese conflicto)? El fondo es que no quieren que Evo sea otra vez Presidente", insistió.



UNA COORDINADORA



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, entratanto, informó ayer que los sectores que se oponen a la vigencia del nuevo Código Penal decidieron conformar una "coordinadora nacional", que se ocupará de organizar las movilizaciones contra la nueva norma.



"Nosotros, como sector, vamos a apoyar al cien por ciento esta situación, pero ya a partir de la coordinadora. En la parte sectorial, a nosotros nos interesa firmar este convenio y trabajar en el seguro universal de salud", explicó el galeno.



Los médicos movilizados esperan que el Gobierno los convoque para firmar un acuerdo definitivo, antes de levantar la huelga, algo que hasta ayer seguía sin ocurrir.



El sector exige al Gobierno cancelar los despidos y los descuentos por días no trabajados, entre otras demandas.



La dirigencia del Colegio Médico de Bolivia, por otra parte, denunció que se siente "perseguida" por las movilizaciones que llevan adelante. "Mi persona, el Dr. Luis Larrea y otros dirigentes nos sentimos sí acosados: amenazados", dijo Cruz.



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, sin embargo, lo negó. "En ningún momento ha habido persecución, y lamentamos que se viertan este tipo de declaraciones", aseguró.



EN LA CAPITAL



En Sucre, las cosas continuaban ayer igual. En el Colegio Medico de Chuquisaca, se mantenían en huelga de hambre seis personas.



El sector planea celebrar hoy una nueva asamblea para analizar el conflicto.



PARO EN CUATRO REGIONES



Hasta ayer, por otra parte, quedó confirmado que en Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija los cívicos, que exigen la abrogación del nuevo Código Penal, cumplirán un paro en esta semana. El 9 en Potosí, el 11 en Chuquisaca y 12 en Santa Cruz y Tarija.



El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, dijo que el paro de COMCIPO será un fracaso y la calificó como "político".



Montaño pide a la población informarse sobre el Código Penal



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, exhortó ayer a la población a informarse y consultar el nuevo Código Penal en las páginas web de las cámaras de Diputados y de Senadores, para no dejarse "estafar ni manipular" por la oposición, que "lo único que quiere es hacer politiquería barata".



"Léalo usted por sí mismo, y se va a dar cuenta que nuestro Código está hecho para proteger a la gente (...). Esos que piden la abrogación total del Código son los que quieren que esos violadores de niños queden libres, que los asesinos y narcotraficantes puedan billetear y salir libres", expresó, en una entrevista con el canal estatal.



La legisladora oficialista, además, acusó a la oposición de ejercitar el "terrorismo mediático contra el nuevo Código Penal.



"No les vamos a permitir a los opositores que sigan mintiendo. Esto es terrorismo mediático, no es información, porque quieren que la gente se asuste y tenga miedo", denunció.