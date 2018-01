Diputada: El Código no daña al medio de comunicación

08/01/2018 - 07:57:56

Página Siete.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño sostuvo que existen mentiras que difunden los medios de comunicación y opositores sobre que el nuevo Código Penal atenta contra la Ley de Imprenta.



“Miren la ‘mentirota’, y no la lanza solamente Carmen Eva Gonzales, se replica a través de ANF con el análisis entre comillas de una jurista, pero atemorizan a la gente diciéndole que se afectará su libertad de expresión, se acabó la democracia”, manifestó la diputada.



La autoridad indicó que existe un “terrorismo mediático” de parte de opositores y algunos medios de comunicación con el que se busca generar miedo a la población.



La presidenta explicó que la polémica hace referencia a los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, que incluyen a los medios de comunicación en la redacción.



Según Montaño, estos artículos “tocan a la persona” que haya cometido la injuria, la calumnia o la difamación y no así al medio de comunicación.



Sin embargo, explicó que si estos delitos son difundidos en medios masivos, existe una reparación económica de quien cometió el delito por los daños causados.



“Otra vez el formato es asustar con un mensaje, claro, si me dicen que me van a quebrantar la libertad de expresión y que no va a haber democracia en el país, me asusto, cualquier ciudadano se asusta”, añadió Montaño.