Bloqueos y paro en 6 departamentos



08/01/2018 - 07:56:30

El Día.- El presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado Nacional e Internacional, Gonzalo Valdiviezo, confirmó ayer que la "Cumbre del Transporte Pesado Nacional e Internacional" determinó iniciar un paro nacional con bloqueo de carreteras desde las cero horas de hoy.



Piden a la población tomar sus recaudos. "Como transportistas pesados decimos a la población que nosotros estamos en emergencia y nos vamos al paro del transporte pesado y así pedimos a toda la población en su conjunto que tome recaudos porque nosotros vamos a salir y paralizar las carreteras; así se ha determinado en un voto resolutivo", declaró a la red Erbol.



Bloqueo en seis departamentos. Explicó que del encuentro participaron las representaciones de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba que aprobaron la determinación de ir "al paro con bloqueos", exigiendo la abrogación total de la Ley 1005 del Código Penal.



Dijo que cada regional ya escogió puntos estratégicos de bloqueo con paralización total de las carreteras a la que se sumarán otros sectores. "Mañana (hoy) Cochabamba amanecerá paralizada en rechazo a la Ley del Código Penal", manifestó.



Iglesia Católica vuelve a cuestionar. La Iglesia Católica expresó ayer su preocupación por el conflicto social que continúa en Bolivia y cuestionó las medidas que se adoptan en la búsqueda de una verdadera justicia.

Durante la eucaristía dominical el Obispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini, cuestionó “qué estamos haciendo a la población en la construcción de una verdadera justicia”.

El prelado católico preguntó si “antes de castigar y victimizar” no sería prudente que la justicia “rehabilite, sea atenta con la persona, promueva un Estado de Derecho que defienda la vida, la familia, el trabajo y la diversidad de pensamiento”.



Gobierno garantiza libre tránsito. Ante el anuncio del paro de transporte pesado con bloqueo de carreteras, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseguró este domingo que el Gobierno garantiza libre transitabilidad en la red vial fundamental.



Sectores se unen. Las observaciones de estas instituciones, se suman a la de los profesionales en salud, Iglesia Católica, la Central Obrera Boliviana, transportistas de larga distancia, de combustibles, gremiales, colegios de abogados, colegios de profesionales, comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.



Médicos: nada concreto sobre el convenio



La secretaria ejecutiva de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra), Nancy Pereira, afirmó este domingo que si bien existe la oferta de derogar los artículos 137 y 205 del Código Penal, no hay nada en concreto sobre la firma del convenio para resolver paro general de salud que llega a 47 días en todo el país.



Evo ataca a médicos. El presidente Evo Morales arremetió ayer contra los médicos, calificó como una abierta conspiración contra la "revolución democrática y cultural" el paro que llevan adelante y aseguró que su objetivo es impedir que ejerza su cuarto mandato. “No me van a ganar, en vano están tratando de tumbar”, dijo.



Linera no va a la reelección. En una entrevista con el diario El País de España, Álvaro García Linera dijo que no buscará una nueva reelección en 2019, pero cree que es imprescindible que lo haga Morales, que tiene capacidad para "unificar a los subalternos".