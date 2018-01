YPFB despliega logística para evitar que el paro afecte a los surtidores



08/01/2018 - 07:49:27

El Deber.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó el domingo que desplegó su logística "propia" de abastecimiento en todo el país, para garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos ante el anunció del paro de transportistas de carburantes.



"La estatal petrolera cuenta con su propia logística de transporte para abastecer a las estaciones de servicio con más de 100 cisternas disponibles, por tanto, pido a la población no realizar filas innecesarias en las estaciones de servicio", dijo el presidente de YPFB, Óscar Barriga, citado en una nota de prensa.



El ejecutivo subrayó que el anuncio "aislado" de paro es de un sindicato de transporte de carburantes que solo presta servicio en La Paz y sólo abastece al 20% de las estaciones de servicio, por lo que no afectará al abastecimiento de combustibles líquidos.



"Los bloqueos anunciados no afectarán nuestras plantas de almacenaje, menos nuestras refinerías" y "YPFB cubrirá ese transporte con las cisternas que prestan servicio a YPFB", aseguró.



Asosur reporta normalidad



La Asociación de Surtidores (Asosur) aseguró el domingo que el abastecimiento de combustibles es normal en todo el país y que se han tomado previsiones ante el paro anunciado por el sector del transporte pesado y cisternas desde el lunes en protesta contra la aprobación del nuevo Código Penal.



"Se ha coordinado a nivel nacional, entre todas las asociaciones para que el normal abastecimiento se continuo en las estaciones de servicio. Las mismas están tomando los recaudos necesarios para recabar el producto (...) el abastecimiento va a ser normal en las estaciones de servicio en todo el país", dijo a la ABI la gerente de Asosur La Paz, Carla Zuleta.



El viernes el Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional resolvió iniciar un paro indefinido desde el lunes en contra del artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal, porque establecería una "triple sanción" en caso de un accidente de tránsito con muerte.