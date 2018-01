Inundaciones afectan a otros cuatro rubros y ascienden las pérdidas



08/01/2018 - 07:46:35

Los Tiempos.- En un recorrido que se realizó ayer por los municipios de Fernández Alonso, Santa Rosa del Sara y San Pedro, se identificaron alrededor de 26.000 hectáreas de producción de agrícola inundada y las pérdidas suman 5 millones de dólares.



Los cultivos maíz, yuca, maní y caña se suman a los cultivos afectados de soya y arroz.



La dirigente de la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del Norte Integrado, Deicy Choque, informó que la afectación está por encima de dicha cuantificación, ya que no se pudo ingresar a algunas comunicadas alejadas debido al mal estado de los caminos.



Choque detalló que distintas comunidades en Fernández Alonso suman al menos 2.000 hectáreas de cultivos inundados de maíz, arroz y maní. En Santa Rosa, el área afectada supera las 4.000 hectáreas, mientras que en San Carlos, donde se realizó un sobrevuelo, la superficie inundada supera las 20.000 hectáreas.



La dirigente agregó que en este último municipio existe el riesgo de que otras 10.000 hectáreas de terrenos preparados no puedan ser sembradas a raíz del estancamiento del agua. “Todavía se continúa trabajando para cuantificar (pérdidas). en algunos distritos a los cuales no hay manera de ingresar”, afirmó.



Las pérdidas, sólo en inversión, superan los 5 millones de dólares, puesto que no se contabiliza la ganancia esperada por los productores. Sin embargo, Choque indicó con los reportes que se sumen de las comunidades lejanas, las cifras incrementarán.



“Si estamos hablando de 5 millones todavía. Nos queda pequeño (la cifra) porque si sigue lloviendo esto va a empeorar y vamos a tener más perdidas”, manifestó Choque.



En al menos tres comunidades de la localidad de Mineros, el agua también ingresó a los campos agrícolas, aunque la afectación no será de magnitud.







DATOS



Se sostendrán reuniones con el Gobierno. Hoy por la mañana, los productores se reunirán con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y con el de Defensa, Reimy Ferreira. Presentarán un informe técnico respecto a las pérdidas ocasionadas por el agua y analizar la otorgación de nuevos créditos blandos para que los pequeños productores puedan resembrar su campos agrícolas.



Productores pedirán créditos accesibles. Los productores pedirán al Gobierno el acceso a nuevos créditos para resembrar los cultivos que ahora se encuentran bajo el agua.



Reducirá la superficie sembrada de soya. Los daños por la excesiva lluvia repercutirán en una reducción de la superficie sembrada de soya en el norte cruceño. Se preveía alcanzar las 300.000 hectáreas.