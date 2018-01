UNIVida dice que no es obligatorio portar boleta

08/01/2018 - 07:45:21

Los Tiempos.- La jefa regional de UNIVida Cochabamba, Kerim Larrea, informó ayer que los conductores no tienen la obligación de portar el documento comprobante de la adquisición del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Los policías deben verificar la compra del seguro a través de una aplicación móvil.



“No es obligación del ciudadano estar portando todo el tiempo el comprobante. Los policías pueden hacer el control sin necesidad de estar exigiéndolos porque hay gente que los porta y gente que no”, explicó.



Larrea indicó también que la comercialización del seguro se incrementó considerablemente en la última semana y que, paradójicamente, las filas en las oficinas de UNIVida y en los kioscos de venta se redujeron.



Atribuyó esa situación a que la población tomó conocimiento de los diferentes canales de venta como entidades bancarias, la aplicación móvil y la página web de UNIVida.



Informó que, hasta el sábado 6 de diciembre, la cantidad de pólizas vendidas alcanzó a 900.000 a nivel nacional, un equivalente a casi el 50 por ciento del parque automotor en Bolivia, que asciende a 1.850.000 unidades.







CONTINÚA LA VENTA DE ROSETAS DEL SOAT



Horario de atención. La jefa regional de UNIVida Cochabamba, Kerim Larrea, agregó que, para beneficio de las personas con escasa disponibilidad de tiempo, las oficinas de UNIVida permanecen abiertas al público de lunes a lunes, incluido feriados, desde las 7:00 hasta las 21:00 horas.



Puntos de venta vacíos. En el transcurso del fin de semana, los puntos de venta del SOAT no registraron filas como ocurrió la semana anterior, cuando colapsó la atención.