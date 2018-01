Gobernación asegura exploración pero no se encuentran reservas

08/01/2018 - 07:43:52

Opinión.- Uno de los principales ingresos económicos para Cochabamba es la explotación de los hidrocarburos y las autoridades reconocen que es necesario realizar la exploración para garantizar las reservas.



Sin embargo, pese a las inversiones anuales, el secretario de Planificación de la Gobernación, Filemón Iriarte, explicó que hay riesgos en la exploración y no se encuentran reservas en el departamento.



El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, en entrevista con el programa Contacto OPINIÓN, exhortó a dar más incentivos para realizar exploración en Cochabamba.



Refiriéndose al país en general, manifestó que no ve “tan pesimista” este 2018, como sí ocurría a finales de 2016 y principios de 2017, cuando los precios de los hidrocarburos eran bajos y no había nueva exploración. Dijo que empresas como YPF, Repsol, Gazprom y Petrobras firmaron contratos.



Sin embargo, la exploración es para el sur del país, en departamentos como Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.



“Cochabamba también tiene que pedir nuevas inversiones. No hay nueva exploración de magnitud. Hay que darle un golpe de timón a esta situación”.



Exhortó a autoridades e instituciones a tomar cartas en el asunto.



“Cochabamba recibe regalías y, sin duda, las sigue necesitando para muchas de las necesidades que tiene la población”.



El Secretario de Planificación de la Gobernación informó que se hacen inversiones en el departamento, pero los resultados no siempre son positivos.



“No es un solo año, son varias gestiones, en Bolivia en general y también en Cochabamba, los resultados no han sido los esperados”.



En 2016, el Gobierno quitó el 12 por ciento de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las Gobernaciones y Alcaldías con el objetivo de invertir en exploración.



Iriarte aseguró que incluso se avanzó a otros lugares, como el occidente del país, además de las zonas tradicionales.



El proceso para la producción de petróleo implica estudios geológicos, la implementación del sistema de ondas y la perforación de un pozo experimental. Iriarte dijo que esto representa altos costos.



La explotación debe ir en paralelo con la exploración, porque los recursos son no renovables y la producción va disminuyendo.



El exministro enfatizó que desde hace 10 o 12 años “Bolivia no ha tenido ningún descubrimiento significativo” y es importante que la exploración en 2018 y 2019 den resultados positivos porque se necesita reponer reservas.



“Aún no podemos hacer de Bolivia un país que exporte cosas que tengan mucho valor agregado (...) Mientras no tengamos eso, no podemos darnos el lujo de no seguir explotando recursos que están bajo la tierra y que realmente los necesitamos”.



Acotó que la capacidad de producción debe ser alta y la industrialización, como en la planta de urea y amoniaco debe ser efectiva.