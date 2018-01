La prensa boliviana se declara en emergencia por el Código Penal



08/01/2018 - 07:16:04

El Deber.- Los gremios que agrupan a los periodistas del país declararon estado de emergencia nacional en rechazo a varios artículos del Código del Sistema Penal que aluden directamente a los medios de comunicación y advirtieron que se intenta vulnerar el secreto de prensa y censurar la libre expresión en redes sociales.



En un pronunciamiento, el Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa (CSTPB) cuestiona los artículos 309, 310 y 311 referidos a la injuria, calumnia y difamación que en su texto aluden a los medios de comunicación y rechazó el artículo 195 referido a los delitos contra la libertad de expresión y de prensa que según su interpretación deja sin efecto la reserva respecto al secreto de la fuente que está reconocido por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 y la Constitución Política del Estado.



En el mismo sentido la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) rechaza la ambigüedad de los referidos artículos y expresa su "preocupación por el riesgo de instrumentalización política del artículo 246, referido a la información electrónica y digital (redes)".



El pronunciamiento de la CSTPB asegura que "No permitiremos bajo ningún pretexto acciones que afectarían directamente a las libertades y principios en los que se rige la prensa nacional".



Ratifica que la libertad de expresión "no es un concesión del Estado sino un derecho humano, mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información" y rechaza cualquier norma que intente imponer "la censura previa, obstrucción, dictadura directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida".



"Ser periodista no es un delito" afirma la dirigencia del sector y declara Estado de Emergencia porque "por encima de una norma o una ley está el precepto constitucional que garantiza la libertad de expresión".



Por su parte el pronunciamiento de la ANPB advierte que "no permitirán que los referidos artículos se sobrepongan a la Ley de Imprenta en vigencia, ni que se atente contra la libertad de expresión del pueblo boliviano" y convoca a sus asociaciones departamentales afiliadas a participar en el Congreso Extraordinario convocado para los días 26 y 27 de enero en la ciudad de Cochabamba.



En la misma línea, el pasado viernes la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) convocó a periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos a preservar y defender la libertad de expresión por sobre todo interés sectorial los preceptos, derechos y libertades plenas que otorga la Constitución Política del Estado (CPE), y la libertad de expresión.



En un pronunciamiento recordó que fue la primera institución que se declaró en alerta por el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, el pasado 27 de septiembre, con una preocupación por los alcances del concepto de la mala práctica y abogó por todos los profesionales bolivianos al cuestionar el contenido de la norma. Formuló un llamado para "evitar que se silencie la voz del ciudadano" e hizo "una renovada defensa de los preceptos contenidos en la Constitución y reprobamos todo intento de suprimir libertades y derechos contenidos en ella".