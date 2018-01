Morales denuncia abierta conspiración en su contra



07/01/2018 - 20:37:00

Chimoré, (ABI).- El presidente Evo Morales denunció el domingo una abierta conspiración en su contra por parte de sectores controlados por la oposición, que reeditan -dijo- la campaña de mentiras del 21 de febrero (21F) de 2016, cuando se impuso el "No" en el referendo para su repostulación a los comicios de 2019.



"La mentira del 21F de 2016, ahora (son) las mentiras del Código Penal, al 2018, pero no van a ganar, porque somos un pueblo organizado para defender la revolución democrático cultural", dijo.



Esta jornada se cumple 46 días del paro médico contra el nuevo Código Penal, una medida que actúa como caja de resonancia de mentiras con el objetivo de desprestigiar una norma que busca mejorar la Justicia y, en el fondo, al mandatario boliviano, según los representantes del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.



Morales lamentó que los sindicatos médicos mantengan esa medida, cuando sus demandas fueron atendidas, y contribuyan con los intereses de los opositores que están empeñados en impedir su reelección.



Explicó que se han firmado ocho acuerdos con los médicos, que no respetan, entonces, "ya no es reivindicación de los médicos, esa supuesta reivindicación es una conspiración a nuestra revolución democrático cultural".



A su juicio, hay "médicos fascistas y racistas" a los que no les interesa levantar esa huelga, porque ganan más al recibir a los pacientes en los hospitales privados y asumen la medicina como una mercancía.



"Los verdaderos médicos que están con el pueblo", enfatizó Morales, que la anterior semana convocó a profesionales, instituciones y organizaciones sociales a celebrar un Encuentro Nacional por la Salud y la Vida con el objetivo de mejorar y garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios de salud.



"Saben cuál es el fondo (de ese conflicto), el fondo es que no quieren que Evo sea otra vez presidente", concluyó el mandatario indígena en cuyo gobierno la inversión pública pasó de 2.773 millones a 18.805 millones de bolivianos.