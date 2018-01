Legislativo denuncia terrorismo mediático de la oposición contra el Código Penal



07/01/2018 - 20:33:14

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunció el domingo que la oposición política hace "terrorismo mediático" en contra del nuevo Código del Sistema Penal con el objetivo de movilizar a instituciones y sectores sociales contra el Gobierno.



"No les vamos a permitir a los opositores que sigan mintiendo, esto es terrorismo mediático, no es información, porque quieren que la gente se asuste y tenga miedo", dijo a los periodistas.



Ante la arremetida mediática contra el Gobierno a través de las redes sociales, Montaño informó que los legisladores del oficialismo tienen instrucciones de explicar y aclarar "con el Código en la mano" las observaciones o dudas que tengan las instituciones, organizaciones y la población en general.



"Nosotros con muchísimo gusto estamos dispuestos a convocar a cualquier sector que tenga alguna duda sobre el Código del Sistema Penal para explicarle este esquema de mentiras para que no los hagan entrar en pánico, nos los hagan entrar en miedo", complementó.



La titular de la Cámara Baja identificó, entre los promotores de esa campaña de mentiras, a las legisladoras de oposición Carmen Eva Gonzales, Yanine Añez, el alcalde José María Leyes y el concejal Leonardo Roca.



Exhortó a la población a informarse y consultar el Código del Sistema Penal en las páginas web de las cámaras de Diputados y de Senadores, para no dejarse estafar ni manipular por personajes que "lo único que quieren es hacer politiquería barata".



"Léalo usted por sí mismo y se va a dar cuenta que nuestro Código está hecho para proteger a la gente (...). Esos que piden la abrogación total del Código son los que quieren que esos violadores de niños queden libres, que los asesinos y narcotraficantes puedan billetear y salir libres", advirtió.



Como ejemplo de las mentiras de la oposición, Montaño refirió que el alcalde José María Leyes dijo que esa norma despenalizó el microtráfico de drogas, cuando la verdad es que la ley endurece las sanciones contra ese delito en un artículo específico, el 215.



"Ese tuit que emite el alcalde de Cochabamba, Leyes, es replicado por miles de personas en las redes y genera pánico, es una estrategia de comunicación planificada desde la oposición para generar convulsión social, para generar descontento, para generar preocupación en la gente", sostuvo.