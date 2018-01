ANH reporta normal comercialización de combustibles en todo el país



07/01/2018 - 20:30:34

La Paz, (ABI).- La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ente estatal encargado de controlar y fiscalizar las actividades de la cadena hidrocarburífera, reportó el domingo normalidad en la comercialización de combustibles en todas las estaciones de servicio del país, ante rumores de un supuesto desabastecimiento.



"A medio día de hoy, desde la @ANHBOLIVIA podemos informar que el abastecimiento de combustibles es TOTALMENTE NORMAL en el país y reiteramos que éste, está GARANTIZADO. Ya lo habíamos dicho ayer, no falta, ni faltará ninguno de los carburantes. #NoALasNoticiasFalsas", informó a través de Twitter el director ejecutivo de la ANH, Gary Medrano.



Reportes de televisión y radio confirmaron ese panorama durante toda la jornada y las autoridades del Ejecutivo y la petrolera estatal YPFB garantizaron el suministro y venta de carburantes los siguientes días, después que una asociación de cisternas privadas anunció un paro desde el lunes contra el nuevo Código Penal, que supuestamente afecta a los transportistas.



El Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional transporta combustibles desde la planta de almacenamiento de Senkata, ubicada en El Alto, hacia 80 estaciones de servicio del departamento de La Paz.



YPFB aseguró que tiene la capacidad logística de provisión de combustibles a las estaciones de servicio, con más de 100 cisternas que pueden suplir el trabajo que realizan cisternas privadas en caso de paro de actividades.



"Decir al pueblo boliviano no hay porque alarmarse, no va haber escasez de combustible", aseguró, por su parte, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz.