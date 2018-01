Dakar 2018: Sebastian Loeb y su duro comentario sobre las dunas peruanas



07/01/2018 - 19:51:05

El Comercio.- Luego de cinco años de ausencia, el Rally Dakar volvió al Perú. Desde este 6 de enero inició el raid más importante y difícil del mundo en suelo nacional, donde compitieron 515 pilotos de 54 países distintos.



La largada del Dakar será en Lima, donde los participantes tendrán cinco días sobre el desierto, luego otras cinco jornadas en la altura de Bolivia y finalmente cinco etapas más por el complicado territorio de Argentina.



Sin embargo, tal parece que los pilotos no la tuvieron nada fácil en el territorio peruano, esto por las dunas que se presentan en el desierto nacional. Sébastien Loeb, piloto francés manifestó que las dunas del desierto peruano son “bastante traicioneras”.



El experimentado piloto, quien obtuvo el tercer lugar en la segunda etapa de la competencia, mencionó que las dunas impiden ir demasiado rápido en estas primeras etapas del Dakar 2018.



Loeb mencionó que el recorrido que efectuó tuvo dunas lisas y otras cortas, lo que aumentaba la dificultad de la carrera. No obstante, el piloto espera superar las pruebas y dejar atrás esta etapa ‘arenosa’ para concentrar sus esfuerzos en los tramos rápidos sobre pista, los cuales son su especialidad.



“La navegación sobre el desierto es dura. Hoy fue muy complicado porque me costó encontrar el último ´punto de control antes de dirigirme a la meta, sostuvo el piloto que ha sido nueve veces campeón del mundo de rallys y se mantienen en la cuarta posición de la clasificación general de autos.