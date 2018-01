Hijo de Boris Becker denuncia a ultraderechista por tuit racista



07/01/2018 - 19:37:25

Berlín, (dpa) - El hijo del célebre ex tenista Boris Becker, Noah Becker, presentó una denuncia contra el diputado del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Jens Maier por publicar un mensaje racista contra él en la red social Twitter.



El pasado miércoles ya se presentó una denuncia contra Maier, así como una querella, informó el abogado berlinés de Becker, Christian-Oliver Moser, al ser preguntado hoy por la agencia dpa.



Asimismo, se le reclama al político de AfD una declaración de sometimiento "para evitar que vuelva a hacer ofensas racistas de este tipo en un futuro", indicó.



"Al pequeño medio negrata parece que le han prestado muy poca atención, de lo contrario no se explicaría su comportamiento", escribió Maier este martes en su perfil de Twitter sobre el hijo mulato del ex tenista, un comentario que posteriormente fue borrado.



Las palabras del político de AfD, un partido de tintes xenófobos y populistas, hacían referencia a una entrevista recientemente concedida por el joven, quien aseguró que Berlín, en comparación con otras ciudades como París o Londres, era una "ciudad blanca" y reveló que le habían "atacado" por el color oscuro de su piel.



El diputado de Alternativa para Alemania, que antes de entrar en el Parlamento germano, el Bundestag, ejercía como juez, se enmarca en el ala más derechista y nacionalista de la formación.



En el pasado, la agrupación de AfD de Sajonia, a la que pertenece, le abrió un procedimiento -que finalmente fue retirado- por sus polémicas declaraciones sobre una supuesta "cultura de la culpa" alemana y la "producción de pueblos mestizos" debido a la migración.



El tuit racista contra su hijo llevó a Boris Becker a hacer hoy un llamamiento a luchar contra el racismo. En un escrito publicado en el dominical alemán "Welt am Sonntag" afirmó que "es hora de levantarse, hacerse visible y salir a la calle. Aquí y en todo el mundo".



Debe dejar de aceptarse por más tiempo el racismo, solicitó y criticó que nadie sea sancionado, nadie paga por ello y al final el tema es silenciado. "Se debe poner fin a ello. En este tema no hay una zona gris. Hemos aprendido realmente de nuestro pasado".



Asimismo, escribió que duda que fueran empleados del político Maier quienes escribieran el tuit como han afirmado desde AfD. "Eso es lo que hace AfD siempre. Es su truco. Hace algo en el mundo y después se distancia de ello". En su opinión, el político de AfD sabe perfectamente lo que hace, apuntó y afirmó que a su hijo "le afectó bastante" todo el asunto.