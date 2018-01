Coordinadora puede prolongar paro médico aunque haya acuerdo con el Gobierno



07/01/2018 - 19:33:14

La Paz, (ABI).- El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, advirtió el domingo que la coordinadora interinstitucional, creada para demandar la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, puede prolongar el paro médico aunque los galenos logren un acuerdo con el Gobierno nacional.



"Si la coordinadora determina una huelga, nosotros estamos con la coordinadora; si la coordinadora indica un paro de actividades, estamos con la coordinadora", dijo a radio Erbol.



El jueves anterior el Colegio Médico de Bolivia celebró la respuesta del Gobierno nacional a sus demandas, la anulación de decretos de creación de una entidad de fiscalización del sistema de salud y la derogación del artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la mala práctica médica, entre otras exigencias.



Ahora el sector movilizado exige cancelar despidos y descuentos por días no trabajados antes de restablecer la atención a la población para levantar el paro que comenzaron el 23 de noviembre.



No obstante, Cruz puso en duda una solución definitiva al conflicto, cuyo punto neurálgico era la derogación del artículo 205, puesto que el sector antepondría la determinación de la coordinadora interinstitucional, que incluye a sectores de oposición y críticos a la administración del presidente Evo Morales, a un eventual acuerdo con el Gobierno.



En esa línea, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que el camino para acabar con las movilizaciones de ese sector y otros es dejar en "statu quo" el nuevo Código Penal.



"Cuando hay la molestia de varios sectores lo mejor que se puede hacer es ponerlo en statu quo y volver a tocar esto con loa sectores involucrados", dijo a radio Panamericana.



En la víspera, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, estableció que levantar el paro "va a ser difícil, porque ellos (los médicos) no deciden la situación actual, sino que lo deciden sus patrones políticos".



El Gobierno advirtió que el paro médico oculta una movilización política conspirativa, porque las demandas de los galenos fueron atendidas y, sin embargo, se resisten a restablecer el servicio a la población con "cualquier excusa".