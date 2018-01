La desorbitada cifra que ofreció Brad Pitt para ver un capitulo de Game of Thrones junto a Emilia Clarke

07/01/2018 - 14:01:33

Infobae.- El actor Sean Penn organizó una subasta para ayudar económicamente a la población de Haití y contó con la colaboración de muchas celebridades, entre ellas los protagonistas de la serie Game of Thrones, explicó el medio español 20minutos.



El ganador del Óscar y reconocido filántropo subastó un premio muy especial: poder ver un episodio de Game of Thrones junto a una de sus protagonistas, Emilia Clarke. El valor de la base era de USD 80.000.



Y a mitad de puja, Sean Penn añadió un plus a la oferta: Kit Harington, el actor que encarna a Jon Snow en la serie, también participaría en esa función privada tan especial.





Lo más curioso es que uno de los actores más famosos de Hollywood estuvo a punto de hacerse con el lote. Brad Pitt ofreció 120.000 dólares por ver el episodio con Clarke y Harington.

Emilia Clarke caracterizada como Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”



Sin embargo, fue otro pujador el que se llevó el premio al ofrecer 160.000 dólares.