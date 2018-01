¿Recuerdas al bebé de The Hangover? Así luce hoy

07/01/2018 - 13:52:58

Infobae.- Cuatro mejores amigos viajan a Las Vegas para vivir una experiencia única antes de la boda de unos de ellos. Era la despedida de solteros soñada. La película "The Hang Over", estrenada en el 2009, se convirtió en un éxito y es una de las comedias más populares de los últimos tiempos.



Después de una noche salvaje, y sin poder recordar absolutamente nada de lo que les sucedió encuentran a un bebé en el armario de su cuarto de hotel pero falta su amigo, el novio, que se casará al día siguiente y de quien no tienen rastro.



Entonces para intentar encontrarlo se llevan al bebé con ellos en su aventura y lo llaman Carlos.



Carlos era el bebé de la estríper con la que Stu -el dentista- se casó en una capilla de Las Vegas. Pero la terrible borrachera no se lo permitió recordar.



El nombre real del niño es Grant Holmquist, y tenía menos de un año cuando participó en la película.



Así luce ahora:



Su madre es fotógrafa y, cada cierto tiempo, comparte algún retrato familiar en la que el niño aparece también con su hermana melliza.