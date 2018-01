El patético estado en que terminó Jon Snow tras tomar unos tragos en un bar de Nueva York



07/01/2018 - 13:38:55

Infobae.- El invierno llegó a Nueva York y la estrella de Game of Thrones Kit Harington se vio obligado a enfrentarlo tras ser echado de un bar el viernes por la noche porque el personal de seguridad no soportó la terrible borrachera que tenía, informó el portal TMZ.



El actor británico de 31 años, famoso por interpretar al personaje Jon Snow en la serie de HBO, fue expulsado de Barfly, un local nocturno de Manhattan, luego de que se pusiera agresivo durante un juego de billar al golpear la mesa y agarrar los tacos de modo amenazante.



Un video obtenido por TMZ muestra a Harington siendo retenido por otros clientes del bar mientras trata de interrumpir un partido de billar. Luego es escoltado hasta la salida y se lo puede ver discutiendo con el equipo de seguridad del bar.



Un testigo dijo que Harington abandonó el bar luego de que se lo pidieran, pero luego regresó y finalmente fue "removido físicamente". Aún no hubo comentarios del actor ni de sus representantes sobre lo ocurrido.



Harington saltó a la fama como el favorito de los fanáticos del popular drama de fantasía Game of Thrones, que volvería a la pantalla chica para una octava y última temporada en 2019.