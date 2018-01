Facebook, Instagram y WhatsApp: Los cambios que presentarían este año



07/01/2018 - 12:18:41

Las redes sociales necesitan actualizarse para seguir cautivando a millones de usuarios, brindando una óptima forma de comunicación al instante. Facebook Inc. es una de las empresas líderes al tener bajo su tutela a Facebook, WhatsApp e Instagram, tres de las más usadas en el mundo.



Hace unos días, Mark Zuckerberg trazó sus objetivos para este 2018 en los que incluye luchar contra el abuso y el odio, así como contra la interferencia de los Estados, y asegurarse de que visitar Facebook sea tiempo bien empleado.



Con ello, las tres redes sociales también presentarán mejoras para continuar liderando las preferencias.



Facebook

​

Mark Zuckerberg anunció que la división Oculus VR (lente) es una de las claves para que 1.000 millones de usuarios se incorporen a la comunidad. Del mismo modo, su objetivo es desvincularse del móvil y las computadoras mediante la realidad virtual.



Por ahora apostará por los videos para cautivar a más usuarios y poder competir de forma directa con YouTube. Asimismo, podrían administrar contenido audiovisual para acercar a firmas de streaming como Netflix y Hulo.



Instagram



Se estima que pasa este año llegarían las fotos y videos en 360 grados. También se podrá añadir un apartado para compartir contenido con solo algunos contactos seleccionados.



De acuerdo a TechCrunch una próxima actualización podrá revelar las publicaciones de usuarios que uno no sigue con el título “Recommended for You”.



Además podría enlazarse con el sitio Shopify para que las fotos muestren el nombre y precio del producto que el usuario acaba de adquirir y publicar en la red.



Es posible que se agregue la función de invitar a una persona a un grupo de WhatsApp por medio de un enlace o código QR.



También se añadiría una función que permite a los administradores de grupos de WhatsApp la posibilidad de silenciar durante un momento a todos los integrantes para realizar un anuncio, mientras que el creador no podrá ser eliminado por otros administradores.



Otra novedad sería la posibilidad de reproducir videos de YouTube a través de una ventana flotante dentro de la misma app, para evitar que se abra en una nueva página.