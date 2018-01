Presidenta de Diputados asegura que mañana no hay paro de transportes

07/01/2018 - 12:03:02

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo el domingo que, después de sostener reuniones con diferentes sindicatos de transportistas del país, está segura que mañana lunes no habrá ningún paro como medida de protesta contra la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal.



"Paro de transporte mañana no va haber, porque todos los sectores del transporte sindicalizado, federado, libre, cooperativa, etcétera, no van a ir al paro", dijo en el programa de radio y televisión "El Pueblo es Noticia".



Montaño advirtió que la estrategia de la oposición es difundir una serie de mentiras en las redes sociales sobre el contenido del nuevo Código Penal para movilizar a diferentes sectores de la población contra el Gobierno del presidente Evo Morales.



El viernes varios sindicatos del transporte de Bolivia decidieron suspender un paro y bloqueo de caminos con carácter indefinido a partir del lunes 8 de enero ante el compromiso del Ejecutivo y Legislativo de revisar y modificar artículos de esa norma que atentarían contra el sector.



"Nosotros somos la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, la máxima institución del país, donde el transporte pesado, interdepartamental y otros tienen su estructura, dentro de la Confederación, y todos los que estamos dentro no vamos a tomar ninguna medida", aseguró el dirigente Ismael Fernández.