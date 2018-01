YPFB despliega su propia logística para garantizar abastecimiento de combustibles en Bolivia



07/01/2018 - 11:53:26

La Paz, (ABI).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó el domingo que desplegó su logística "propia" de abastecimiento en todo el país, para garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos ante el anunció de para de transportistas de carburantes.



"La estatal petrolera cuenta con su propia logística de transporte para abastecer a las estaciones de servicio con más de 100 cisternas disponibles, por tanto, pido a la población no realizar filas innecesarias en las estaciones de servicio", dijo el presidente de YPFB, Óscar Barriga, citado en una nota de prensa.



El ejecutivo subrayó que el anuncio "aislado" de paro es de un sindicato de transporte de carburantes que solo presta servicio en La Paz y sólo abastece al 20% de las estaciones de servicio, por lo que no afectará al abastecimiento de combustibles líquidos.



"Los bloqueos anunciados no afectarán nuestras plantas de almacenaje, menos nuestras refinerías" y "YPFB cubrirá ese transporte con las cisternas que prestan servicio a YPFB", aseguró.