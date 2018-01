Tuto: Este año se destapará la corrupción de los masistas



07/01/2018 - 08:20:41

Opinión.- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga (gobernó del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002), afirmó que este año se “destaparán” los hechos de corrupción que involucran a los masistas y a su entorno.



“Prepárense todos los corruptos, empresarios, amiguitos del MAS. Ustedes creen que han podido robar libremente con el partido de Gobierno y sus amigos, les llega su momento porque no hay donde esconderse”, señaló.



Añadió que en está gestiñon saldrán a la luz todos los negociados que se han dado en la adjudicación de obras sin licitación y otras irregularidades que beneficiaron a políticos, empresarios y dirigentes del entorno masista.



“Muchachos, les va a llegar. Sé de lo que les estoy hablando. (Sacar a la luz los hechos de corrupción) será parte de la lucha para defender la democracia, pero estoy seguro que ellos (masitas) también harán su parte”, señaló.



Con esas acciones, Tuto pretende evitar la repostulación del Presidente.



En una amplia entrevista con OPINIÓN, Quiroga dio detalles sobre las estrategias que proyecta ejecutar la oposición para hacer respetar la democracia en el país e impedir que Evo Morales sea candidato otra vez.



Según el expresidente, este año es decisivo para Bolivia, porque hay que “luchar” para que se respete la Constitución Política del Estado y el 21F.



En la entrevista realizada en la casa de su padre, que también se llama Jorge Quiroga y del que dijo que es el verdadero “Tuto Quiroga” , habló de la forma en que se gana la vida ahora, de sus cuatro hijos y de otros líderes de oposición.



Sentenció que mientras tenga vida, luchará para evitar que Bolivia se convierta en una “Cuba altiplánica”.



P.-¿Cómo ve el panorama político en el país?



R.- Es complejo porque está en curso algo que pensábamos que con la democracia había terminado, el intento de un Gobierno de hacer un golpe. Ahora, quieren importar a Bolivia un modelo autoritario. Es momento de luchar para defender la democracia.



P.-¿Cómo van a hacer frente al MAS y a Evo Morales?



R.- Eso se hace y no se dice. Haremos dos frentes de defensa, uno interno y otro externo. La lucha será en lo jurídico y político. La responsabilidad del liderazgo es informar a la gente, guiarla y trabajar para defender la democracia. Yo no busco ser popular. Sé y conozco la amenaza que representa el proyecto de Chávez para nuestro país. Sé porque lo he visto de cerca, porque he estado sentado con el extinto presidente venezolano horas escuchando su proyecto político.



P.-¿Tiene respaldo internacional para su lucha contra el MAS y la repostulación de Evo Morales?



R.-Sí. hemos formado el grupo Iniciativa Democrática de las Américas (IDEA), integrado por unos 35 expresidentes para defender la democracia de Venezuela, pero en otros lugares también. Es evidente que los abusos en Bolivia son un “ratoncito” comparados con los de Venezuela, por ejemplo, donde son directas las violaciones a los derechos humanos, pero hay que trabajar para evitar que lleguemos a esa situación.



P.-¿Qué opina de la decisión del Alcalde de La Paz que se desmarcó del grupo opositor?



R.- Luis Revilla firmaba documentos con nosotros, pero dejo de hacerlo. Habría que preguntarle porqué dejó de rubricarlos. Las primeras dos declaraciones (contra el MAS) las firmó con nosotros. Ya habíamos advertido que el Gobierno podría intentar desconocer el 21F y cuando lo hizo dejó de firmar los pronunciamientos. No entiendo esa actitud. No sé por qué lo hace, pero sé que hay mucho chantaje.



P.- ¿Le afecta a la oposición esa determinación de Revilla?



R.-No. He aprendido de todo en la vida y en la política.



P.-¿Cómo observa a Carlos Mesa y las proyecciones políticas que podría tener en el país?



R.- No está en la actividad política de oposición directa, pero sí firmó todos los documentos con nosotros. Hemos tenido reuniones y vamos a seguir haciendo actividades este año. Espero y confío en que él nos siga acompañando porque creo que es un demócrata. Es un hombre apegado al estado de derecho con un sistema de justicia imparcial, un sistema de respeto a las reglas. Que esté en la actividad política dura, directa, confrontacional no lo sé, lo veremos, ojalá, pero si se que por lo menos va a seguir acompañando la defensa de los principios y lo viene haciendo. Confío plenamente en que es un hombre apegado a la democracia y como él escribe o lo señala en sus columnas, obviamente repudia y rechaza los intentos prorroguistas, autoritarios, tiránicos del Gobierno. Quizá lo dice con más elegancia y no tan frontalmente como otros, pero lo dice y celebro que este en esto.



P.-¿Cómo ve a Rubén Costas como candidato?



R.-Solo espero que acompañe en el proceso (para defender la demcracia), si no igual voy a seguir. Yo no dependo de tener compañía para luchar por los principios, jamás, aunque me quede solito. Sé que el que tiene la razón nunca está solo, porque tiene gran compañía: razones y fundamentos. A mí no me preocupa si hay o no más gente (en la pelea). Por ahora, don Rubén Costas ha venido firmando los documentos, su partido sigue apoyando, sus diputados continúan en esa línea. Espero que sigan.



P.-¿Se unirá la oposición con un solo candidato?



R.-El 2019 podré responder esa pregunta. Lo primero es defender la democracia. No hay que ser ingenuo, lo que quiere el MAS es que se empiece a responder sobre lo que hará la oposición y quién será el candidato. La unidad en los cementerios, donde todos están bien unidos y enterrados. El MAS este año tratará de inhabilitar y sentenciar a todo opositor que tenga una viabilidad nacional. Este año hay que defender la democracia en instancias nacionales y del exterior. Hay que luchar en lo jurídico y lo político.



P.- ¿Daría un paso al costado para dejar que otros sean candidatos a la presidencia del país?



R.- No voy a decir nada de eso ahora. Para mí lo más imprudente es caer en el juego del MAS. El partido de Evo quiere eso, que se diga el nombre del candidato opositor para descalificarlo y con eso debilitar a la oposición. Ni hablo ni pienso ni especulo sobre una candidatura.



Hay que dejar claro que Evo no es candidato, no será candidato, ya después se verá el resto. El 2018 solo hablaré de eso. Lo primero es respetar la democracia y la Constitución.



La ingenuidad más grande es no entender el futuro, lo que se tiene que hacer es enfrentarlos unidos (a los masistas).



P.- ¿Se ve como presidente de Bolivia otra vez?



R.- No. No tengo obsesiones particulares, aunque a la gente le cueste creer eso. He tenido el honor y privilegio de a una temprana edad tener cargos que me han honrado mucho. Ya mi retrato está colgado, para qué cambiarlo, ya esta ahí. No tengo ninguna obsesión personal, si tengo una obsesión nacional. Yo no voy a dejar que mi país se vuelva una “Cuba altiplánica”. Voy a luchar con todo lo que tengo para evitar eso, porque no se quién más lo hará. Tengo la ventaja que en los libros de historia mi nombre ya figura, mi retrato está colgado.



P.- Le criticaron su presencia en las elecciones de Honduras ¿Por qué?



R.-Eso decían hasta que vieron el informe que hice sobre las elecciones en ese país.Yo fui a observar. El embajador de Bolivia en la ONU (Sacha Llorenti) está temeroso y no quiere que se lea el informe en el Consejo Permanente. Tienen pánico porque Luis Almagro (secretario general de la OEA) pidió que haya nuevas elecciones generales en Honduras.



La misión halló problemas en los horarios de cierre de mesas, reventa de credenciales para delegados de mesa y la caída del sistema dos días después de las elecciones. Es un tema que Honduras tendrá que arreglar con una Asamblea Constituyente, una reforma a la Constitución o con un referendo. Ese informe servirá de jurisprudencia para el Sistema Interamericano en el caso de Bolivia y para cualquier otro país que quiera perpetuarse en el poder.



P.- ¿Usted tiene partido político en la actualidad?



R.- Sí. He candidateado con el PDC y sigue ahí. El Gobierno me persigue con sus guillotinas jurídica y electoral. En 2014 tenía oferta de los Verdes y de otras organizaciones políticas, pero decidí ir con el partido de mi amigo Jorge Suárez del PDC. No he cambiado, siempre estuve con ellos.



P.- ¿Tiene representación en el Parlamento?



R.- Tengo una bancada de 12 parlamentarios. Horacio Pope es uno de los observados por sus intervenciones, pero es bueno aclarar que es falangista. La verdad es que solo coordino con los jefes de bancada.



La resistencia en el Parlamento no existe, el MAS tiene dos tercios y aprueba todo lo que quiere. En 2010 me reunía todos los días porque tenía mayoría en el Senado y un tercio en la Asamblea Constituyente.



P.- ¿ Cuál es su actividad actualmente?



R.- Tengo como 12 directorios, consultorías, todo fuera del país. Dentro de Bolivia no tengo ninguna actividad. Vivo con dignidad y tranquilidad.



P.- ¿Cuántos viajes realizó en 2017?



R.- Soy vicepresidente del Club de Madrid, hago proyectos enHaití y otros. El año pasado viajé unas 30 veces.



P.- ¿Sus hijos están metidos en política?



R.- No. Mis hijos son grandes. Tres de los cuatro son profesionales. La mayor es ingeniera y trabaja en Google. La segunda trabaja en Texas en una empresa de internet. La tercera estudió Relaciones Internacionales y también trabaja. Mi hijo varón tiene 18 años y aún no decidió qué estudiará. Ninguno tiene planificado entrar en la arena política. Tienen recuerdos poco gratos sobre los hechos de 2008, cuando una turba intentó quemar mi casa.



P.-¿Tiene bienes inmuebles, vehículos?



R.-Solo mi auto Honda 1998. Vivo en La Paz en un departamento alquilado.