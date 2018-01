Código Penal, entre el temor de la ciudadanía y la justicia restaurativa



07/01/2018 - 08:18:22

Los Tiempos.- Desde la óptica de diferentes puntos de vista, los juristas sostienen que el Código del Sistema Penal responde a la “doctrina penal” promovida por el legista alemán Gunther Jakobs, y que tiene como finalidad la “eliminación de peligros futuros”, es decir que se dirige al combate de peligros.



En tanto que otros juristas calificaron la ley como anticonstitucional, que tiene deficiencias de técnica jurídica, rasgos del código venezolano, que si bien se puede utilizar como legislación comparada, se debe considerar el “sistema en que se la vaya a aplicar”.



“Lo que hace este nuevo Código Penal es proteger al poder político y al Estado, anteponiéndose a los derechos del ciudadano. Es totalmente contrario a la Constitución y atropellador de las garantías constitucionales y derechos del ciudadano”, aseguró Wiliams Bascopé al detallar las incongruencias que tienen los artículos 137, 205, 209, 245, 246, 293, 294, entre otros.



“Entiéndase bien, en realidad, tener una ley del Sistema Penal debe ser clara, porque de nada sirve tener los ilícitos penales en una norma que tenga fachada de acusatorio, pero en realidad en el procedimiento tenga visos de inquisitivo”, manifestó la abogada Paola Cortés.



De acuerdo con Jakobs, se trata, en definitiva, de una legislación de lucha o de guerra contra el enemigo cuyo único fin sería su exclusión.



Según Andrés Zúñiga, esta “Política Criminal de Estado” que se busca implementar tiene como objetivo “generar un cierto temor en aquellos que infringen la norma”.



Las características del Derecho Penal del enemigo han sido sistematizadas en tres elementos: i) amplio adelantamiento de la de la punibilidad; ii) las penas previstas son altas; y iii) determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas.



Justicia restaurativa



En tanto, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman que el nuevo Código del Sistema Penal está diseñado para la realidad boliviana y orientado a hacer los procesos más rápidos implementando la oralidad plena en todas las fases de los procesos judiciales penales.



Asimismo, se da una nueva clasificación a las infracciones penales en: faltas, delitos y crímenes.



Según el senador Milton Barón, presidente de la Comisión de Justicia Plural, el Código lucha contra la retardación de justicia de diversas maneras: “Fiscales y abogados que no asistan a las audiencias serán sancionados, jueces faltones también serán sancionados”.



“La Justicia restaurativa es un proceso donde las partes con riesgo en un delito específico resuelven colectivamente el cómo tratar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro”, sostuvo en su momento.



Agravantes



La constitucionalista Paola Cortés Martínez expresó su preocupación por la incorporación de agravantes en el nuevo Código del Sistema Penal en lo que se refiere a los delitos de “injuria, calumnia y difamación”, mismos que ponen riesgo la labor profesional de los periodistas, además de atentar en contra de la Ley de Imprenta.



“Estos tres artículos echan por la borda la Ley de Imprenta, el 309, 310 y el 311 que parecieran muy inofensivos incluso por el nombre que se le pone al tipo, difamación, injuria y calumnia. Estos tres tipos penales ya existían en el anterior Código anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un agravante que directamente atañe a los medios de comunicación, porque si la conducta difamatoria, injuriosa, o calumniosa se hace por medio de comunicación o de difusión masiva es agravante y además tiene su relación con el artículo 44 relativo a la reincidencia, ahora la pena es multa pero si hay una reincidencia tiene cárcel, entonces esto no había el tema de la reincidencia, no había el tema de que sea de por medios de comunicación y difusión masiva ahí entran los periodistas”, explicó.



Agregó que el común de las personas no tiene acceso al medio de comunicación y estos tres artículos ponen el tema de medios de comunicación incluso las redes sociales.



En la parte II del artículo 309 (Injuria) se incorpora que “la sanción será agravada (…) si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la injuria inferida por otro”.



En el punto II del 310 (Calumnia) señala que “la sanción será agravada (…) si la calumnia se realiza en medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a quien publique o reproduzca en medio de comunicación o difusión masiva la calumnia inferida por otro”.



En el 311 (Difamación), en su punto II, la norma sostiene que “la sanción será agravada (…), si la difamación se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro”.



En estos tres artículos también se incorpora el tema de la “reincidencia” y que establece en el artículo 44 del Código que determina privación de libertad.



Varios expertos proyectaron Código



Además de los proyectistas bolivianos Giovanna Mendoza y Reynaldo Imaña, la elaboración del Código del Sistema Penal contó con el asesoramiento de expertos internacionales como el exjuez español Baltazar Garzón, el profesor y exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el penalista también argentino Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.







El nuevo Código Penal se debatió en las Cámaras de Diputados y de Senadores durante casi un año, tomando en cuenta que la propuesta fue presentada en diciembre de 2016 después de la Cumbre de Justicia.





El Código Penal consta de 681 artículos, 3 disposiciones transitorias, 6 adicionales y 3 disposiciones abrogatorias y derogatorias.





Código nuevo y vigente tienen parecidos



En general, los tipos penales entre el viejo Código Penal y el nuevo Código de Sistema Penal se mantuvieron con pocas variaciones pero sí hubo algunos cambios.







En lo que a delitos se refiere, según el diario Página Siete, hay 10 modificaciones de fondo que resaltaron más durante el tratamiento de la norma en el Legislativo.







Se trata de cambios en tipos penales sobre narcotráfico, aborto o la eliminación de tipos penales como la bigamia y matrimonios ilegales.