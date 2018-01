Gobierno instruye a la Policía no permitir bloqueos carreteros

07/01/2018 - 08:16:21

Correo del Sur.- El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que la Policía Boliviana tiene instrucciones de no permitir el bloqueo de ninguna carretera principal, debido al anuncio de los transportistas del servicio internacional de carga, de iniciar desde mañana, lunes, un paro nacional indefinido en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.



Dijo que las autoridades de Gobierno sostuvieron reuniones con los sectores movilizados, donde la Confederación de Choferes aseguró que no realizará ningún tipo de bloqueo porque aceptó participar de las mesas de diálogo.



Sin embargo, no se descarta que otros sectores, aprovechando el actual conflicto ya no solamente por los artículos 137 y 205 que están en fase derogatoria por la Asamblea, sino por la nulidad del Código del Sistema Penal, puedan generar medidas de presión por considerar atentatorio a los derechos y garantías constitucionales.



Quiroga advirtió que la misión constitucional de la Policía es mantener las carreteras expeditas y dijo que serán muy estrictos y “no se van a permitir excesos y tampoco el bloqueo de ninguna carretera, ninguna arteria principal y mucho menos carreteras interdepartamentales”.



El presidente del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Gonzalo Baldivieso, recomendó a los importadores y exportadores, tomar sus previsiones porque nadie sabe cuánto tiempo podría durar la medida que busca la abrogación total del Código Penal o Ley 1005 que entrará en vigencia a partir de junio de 2019 y, sin embargo, ya tiene un rechazo nacional de distintos sectores de la sociedad.



CHUQUISACA



Todo indica que los choferes sindicalizados de la región desistirán de las medidas de presión que anunciaron en la semana que termina. Tras la reunión que la dirigencia del sector sostuvo con los titulares del Senado y Diputados, además representantes del Gobierno, en La Paz, quedó una sensación de tranquilidad, según informó el secretario de gobierno de la Federación Sindical de Choferes de Chuquisaca, Sixto Sandi.



“Nos han explicado a las delegaciones del interior del país que se ha anulado el artículo 137 del Código Penal, y nos han explicado también el 205 y los otros artículos”, dijo Sandi, en un contacto telefónico.



“La gente estaba un poco más tranquila, porque no había tal información anteriormente”, agregó.



Sandi dijo que convocará a la dirigencia de su sector mañana y que, tras analizar la decisión que tomó el Gobierno respecto al artículo 137, el sector decidirá de manera oficial si cumplirá o no con el bloqueo de caminos que había anunciado la semana pasada.



“En La Paz, la mayor cantidad de los dirigentes que están afiliados a la Confederación ha estado conforme con la explicación que nos han dado las autoridades del Gobierno”, remarcó, dando a entender que es una señal de que los choferes de la región podrían desistir de sus medidas de presión.



El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (CEATPENAL) y la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional ratificaron el paro indefinido, seguido de bloqueo de caminos.



ANH garantiza abastecimiento de combustible



La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) garantizó la venta de combustible frente al paro del sector de transportes de carburantes que se convocó para mañana, lunes, en contra del Código del Sistema Penal.



“Ante el paro anunciado por el sector de transportes en carburantes a partir de, mañana, lunes, la ANH comunica al transporte público, particular y público en general que la venta de combustible (gasolina especial, Súper 91, Premium y diesel oíl) se encuentra plenamente garantizada en todos los surtidores y estaciones de servicio a nivel nacional. Cualquier rumor de escasez o desabastecimiento es totalmente falso”, señala el comunicado de la ANH.



También, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó el abastecimiento normal de combustibles en todas las Estaciones de Servicios del país, y remarcó que el anunciado paro nacional indefinido no afectará de ninguna manera las operaciones para lograr este fin.