Estatal Quipus acumula desde su creación varios números rojos



07/01/2018 - 08:10:30

Página Siete.- Desde 2013 el patrimonio de la Empresa Pública Quipus presenta varios números rojos: su patrimonio se deterioró, acumuló un millonario déficit operacional y registró perdidas, según se desprende de datos reportados por la compañía al Ministerio de Economía y al SIGMA.



Durante los años 2015 y 2016, por ejemplo, la estatal dedicada al ensamblaje de computadoras y teléfonos celulares registró un patrimonio negativo de 18 millones de bolivianos y de 13 millones de bolivianos respectivamente, de acuerdo con datos publicados en el libro Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico Bolivianos elaborado por el Ministerio de Economía. Sólo en 2014 su patrimonio fue positivo con 5 millones de bolivianos.



Los datos revelan que en 2015 los pasivos o deudas de la Empresa Pública Quipus sumaron 732 millones de bolivianos y superaron a sus activos que alcanzaron un valor de 714 millones de bolivianos (ver gráfica).



Al año siguiente los pasivos fueron de 492 millones de bolivianos y los activos de 479 millones de bolivianos (ver gráfica).



Un análisis de las cifras reportadas por la estatal al SIGMA del Ministerio de Economía y que forma parte de un estudio que es elaborado por la Fundación Pasos Kanki y preparado por el economista Julio Linares muestra que en cuatro años de gestión los ingresos de operación de Quipus fueron de 659,8 millones de bolivianos, por debajo de los gastos de operación que alcanzaron 823,1 millones de bolivianos.



Esto significa que la firma presentó un déficit de más de 163 millones de bolivianos.



Linares señaló que estos ingresos representan el 64,3% de los recursos de la estatal, mientras que los gastos de operación ocupan el 81% de los gastos totales en cuatro años, sólo un 8,3% corresponde a inversión. La principal erogación de la compañía se dirige a la compra de insumos necesarios para el ensamblaje de sus productos finales.



Aunque en 2016 la empresa obtuvo una utilidad de 4,6 millones de bolivianos, en los cuatro años se acumuló una pérdida de 18,4 millones de bolivianos.



En el texto publicado por el Ministerio de Economía, se señala que Quipus en 2015 reportó un Ebitda negativo de 191 millones de bolivianos y en 2016 un valor positivo de 71,3 millones de bolivianos. Esto es el beneficio o perdida que se obtiene antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.



“La situación que empeora más a la empresa es que los estados financieros de 2015 y 2016 reflejan un patrimonio negativo; es decir que la empresa debe más de lo que posee, su activo total es inferior a su pasivo exigible. Estos resultados estarían implicando que la empresa se encuentra en quiebra técnica”, observó Linares.



Hasta 2016 tenía como inventario productos terminados por un valor de 104,1 millones de bolivianos (15 millones de dólares) y materiales en depósito por 187,3 millones de bolivianos.



Según Linares los inventarios de almacén cada fin de año sobrepasaron siempre la comercialización de productos, lo que supone una sobreproducción.



Por ejemplo, la venta de productos llega a un valor de 60 millones de boliviano (8,6 millones de dólares). “Es decir, que si no se hubiera producido nada este año, todavía existiría mercadería guardada desde 2016 por 4 millones de dólares”, apuntó.



El asesor de la gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, observó que los datos de la estatal reflejan una utilidad de 4,6 millones de bolivianos en 2016, pero aún así el patrimonio sea negativo. “Si el flujo de caja es negativo, si tus ingresos son menores a tus gastos, afecta al patrimonio. El stock de productos sin vender que tenía la empresa genera un costo financiero, sino se vende, no podrán cubrir las deudas y el patrimonio nunca se va recuperar”, advirtió.



Creación, recursos y fuentes de empleo que genera la estatal



Propósito.- Según el Gobierno, Quipus nació con el objetivo de producir, ensamblar y comercializar equipos tecnológicos de última generación, posicionando a la empresa en el mercado de equipos tecnológicos, incrementando de esta manera el acceso de la población a tecnologías, información y comunicación.



Crédito.- La empresa fue creada por Decreto Supremo 1759 y recibió un crédito de 60,7 millones de dólares del Banco Central de Bolivia con recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO). Para la constitución de este Fondo, la entidad transfirió 600 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y

concedió un crédito por otros 600 millones de dólares.

Trabajo.- La empresa estatal generó 153 empleos, según el Ministerio de Economía.



Decisión.- Quipus suspenderá la producción de teléfonos celulares a partir de este 2018 y potenciará su línea de computadoras estacionarias y portátiles, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas. La decisión fue asumida ante la competencia desleal de los aparatos móviles, en especial los de fabricación china.



Sin éxito.- Según el Ministerio de Economía, no se logró la consolidación de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), esta última acumula una elevada deuda por altos costos laborales. También se tuvo que cerrar Enatex por falta de mercados y la Empresa de Construcciones del Ejército.