La Aduana instalará equipos de escáner para controlar equipajes



07/01/2018 - 08:03:56

El País.- La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) adquirió equipos escáner con un valor de 3 millones de bolivianos para hacer el control de equipajes de los pasajeros en la frontera. Esta tecnología no es intrusiva, es decir, no será necesario abrir las maletas para revisar lo que hay dentro, además se agilizará el tiempo de inspección.



El gerente regional de la Aduana-Regional Tarija, Paúl Castellanos, informó que en la gestión 2017 se compraron los equipos y serán puestos en funcionamiento desde este 2018. Aún los están acondicionando para que sean móviles y se puedan trasladar de un lugar a otro con facilidad.



“Estamos con proyectos ambiciosos en la Aduana de Tarija, estamos adquiriendo equipos de control no intrusivos, tecnología de última punta, son escáneres que permiten hacer el control de equipaje sin realizar ningún tipo de apertura de éstos. Estamos instalando tres equipos escáneres en las fronteras: en Yacuiba, Bermejo y Villa Montes para el control de todo lo que son equipajes de pasajeros”, dijo.

Además afirmó que implementaron un escáner de camiones en la ciudad de Yacuiba, lo único que falta para empezar a operarlo es la autorización del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTN). Con esto podrán realizar la vigilancia de todos los medios de transporte que entran y salen del país.



Castellanos manifestó que sumarán esta tecnología en los puestos de control, pues instalarán viviendas móviles, en este marco prevén mejorar las condiciones de la gente que desempeña su labor las 24 horas del día en los diferentes puntos.



“Estamos equipando con circuitos cerrados de televisión, instalando cámaras (de seguridad) en todos nuestros puestos, mejorando la señal del internet para que podamos optimizar la conectividad”, sostuvo el gerente. Con ello proyectan superar los resultados positivos obtenidos en el 2017.



Al respecto, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Henry Chávez, dijo que buscan mejorar el trabajo en las fronteras. Es por ello que durante la gestión 2017 la Comisión Interinstitucional de la Brigada Parlamentaria hizo una inspección, contexto que les permitió constatar que en la frontera con el vecino país del Paraguay no existe la suficiente vigilancia de las instituciones públicas. Tampoco hay las condiciones para ingresar a hacer las inspecciones.



“No hay control, entra el contrabando como si nada, estamos programando con la Comisión Interinstitucional de poder ingresar a Puerto Esmeralda, que queda antes de ingresar a Ibibobo Hito BR 94, este 20 de enero”, precisó.



Agregó que el control en esa zona es escaso, tanto de militares como de funcionarios aduaneros u otros; similar situación ocurre al ingreso a Padcaya. Los productos que más ingresas son bebidas alcohólicas y otros productos de la canasta familiar.



Proyecto

Chávez informó que en este año se pondrá en ejecución un proyecto valuado en 140 millones de bolivianos que fue aprobado por el Gobierno Nacional para mejorar el control.



De esa cantidad, 39 millones estarán destinados a la construcción de puestos de frontera, serán complejos multipropósitos que albergarán a todas las instituciones que trabajan con las inspecciones, tal es el caso de la Aduana, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y Migraciones.



“Yo creo que esto es un gran avance de parte de la Comisión Interinstitucional. Esperamos que se pueda iniciar a más tardar en febrero”, realzó.