Ministro Economía rechaza especulaciones sobre delitos tributarios establecidos en Código Penal



06/01/2018 - 18:28:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, rechazó el sábado las especulaciones relacionadas a delitos tributarios establecidos en el nuevo Código Penal y advirtió que algunos dirigentes solo buscan alarmar a los gremiales y otros sectores con evidentes intereses políticos.



En una conferencia de prensa, Guillén dejó en claro que esa norma sólo penaliza las conductas dolosas de mayor gravedad y daño significativo al Estado, y no así a los pequeños productores, comerciantes y consultores.



Las conductas dolosas "serán configuradas a partir de importes superiores a 250.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) para la defraudación tributaria y de 200.000 UFV para la defraudación aduanera. Estamos hablando de que el impuesto omitido sea mayor a 560.000 bolivianos, aproximadamente", dijo.



Por tanto, se busca "sancionar penalmente a grandes evasores y no así a pequeños comerciantes, consultores o profesionales", subrayó Guillén.



La autoridad aclaró, además, que "cualquier falla, descuido o error en la declaración y pago de tributos, no constituye delito y en consecuencia no tiene cárcel" como declararon algunos dirigentes del sector gremial.