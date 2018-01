Morales critica falta de conciencia por la vida de médicos en paro y compromete salud gratuita



06/01/2018 - 18:22:29

Riberalta, (ABI).- El presidente Evo Morales criticó el sábado la falta de "conciencia por la vida" de aquellos profesionales y trabajadores en salud que mantienen un paro indefinido, pese a que el Gobierno atendió sus demandas y frenó medidas para proteger a los pacientes y establecer las bases para la universalización de la atención integral y gratuita en salud.



"Hay que seguir mejorando nuestros centros de salud porque es una obligación. Ojalá de aquí a poco tiempo, salud sea totalmente gratuito como en Cuba", expresó al inaugura un hospital equipado con tecnología médica de última generación en el municipio amazónico de Riberalta, Beni.



En su discurso, el jefe de Estado agradeció el reconocimiento público del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, a los esfuerzo del Gobierno para garantizar "salud para todos"; mientras que los médicos huelguistas exigen suspender los despidos y descuentos por 45 días de paro para levantar su medida de presión.



"Podemos tener lindos hospitales, pero si no hay acompañamiento de todos los médicos, en vano pueden ser nuestros hospitales. Por Constitución, salud es un derecho humano fundamental. La política no puede estar por encima de la vida, la medicina no puede ser una mercancía, la vida no puede ser plata (...), hay que dar la vida por la vida", manifestó.



Los sindicatos de profesionales y trabajadores en salud rechazan sanciones por negligencia médica, establecidas en el artículo 205 del Código Penal, argumentando la falta de infraestructura y equipamiento en los hospitales; también se resisten a ser fiscalizados en la atención que brindan a los pacientes en centros públicos y privados.



Morales dejó en claro que el derecho al trabajo de los médicos privados está garantizado por la Constitución y que el Gobierno tiene la responsabilidad de mejorar la salud pública y velar por la vida de la gente pobre.



La inversión pública en salud se incrementó siete veces desde el 2005, de 2.773 millones a 18.805 millones de bolivianos. "Cuando llegamos al Gobierno habían como 15.000 ítems en salud, en 11 años hemos creado 16.000 ítems", puntualizó.



Morales agregó que el Gobierno ejecuta, además, una inversión de 1.700 millones de dólares en la construcción de 49 hospitales de primer, segundo y tercer nivel en todo el país.



En ese marco, pidió el acompañamiento de las autoridades regionales, instituciones y organizaciones sociales para desarrollar las bases para la universalización de la atención integral y gratuita en salud junto a médicos comprometidos con la vida.



Con ese objetivo, en marzo próximo se celebrará el primer Encuentro Nacional por la Salud y la Vida en Cochabamba.



"Ojalá los médicos tengan una conciencia humanitaria, sientan por la vida. Esa clase de médicos necesitamos en Bolivia", remarcó Morales.