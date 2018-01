Nunca deberías hacer esta pregunta en una app de citas



06/01/2018 - 11:22:10

Infobae.- ¿Cómo es que aún sigues soltero? Incluso cuando se entiende como un cumplido, esta pregunta retórica es probable que suene como un insulto. Ya es suficientemente malo cuando un amigo o un pariente bien intencionado lo dice, y peor aún cuando es el primer mensaje que alguien envía en una aplicación de citas (me pasó a mí hace unas semanas. Y, no, después de esa apertura, no me sentí obligada a escribir de nuevo).



Las mujeres reciben rutinariamente mensajes que son más insultantes y desagradables que este. Aún así, la experta en citas online Erika Ettin señala que "aguijonea todo el tiempo". ¡Y es fácil de evitar! Simplemente colócalo en tu lista de "cosas que no hay que decir" junto a cualquier cosa abiertamente sexual o misógina.



Esto debería ser obvio, pero lamentablemente no lo es. A medida que entramos en la temporada alta de citas online (desde ahora hasta el día de San Valentín), examinemos por qué esta pregunta común y aparentemente inocua puede ser tan insultante.



"¿Cómo es que estás soltero?" presume que algo que está "mal" con esta persona que no tiene pareja. Los solteros pueden estar acostumbrados a recibir preguntas sobre su estilo de vida por parte de las personas casadas, ¿pero el juicio de otros solteros por el hecho de estar soltero? ¿No se supone que debemos estar en territorio amigable aquí?





Es posible que esas personas estén solteras simplemente porque no han conocido a la persona adecuada en el momento adecuado, o tal vez no hayan puesto mucha energía en las citas mientras están más interesadas en otras cosas. Detrás de "¿Cómo es que aún estás soltero?" es el juicio no dicho a lo que implica: "si eres tan genial y soltero, debe haber algo malo en ti".



Mi match no llegó por su cuenta; la suposición ampliamente aceptada de nuestra cultura es que todos quieren estar en una relación. Además, nuestra obsesión con el "felices para siempre" enseña que cualquiera que sea bueno y deseable merece amor y, por lo tanto, lo encontrará y lo conservará.



Cuando le pregunté a Ettin cómo responde a "¿Cómo es que estás soltera?", ella tenía algunas alternativas. ¿Sus favoritas? "No tienes la suerte de estar en una relación" o "Creo que también estás soltero. ¡Por suerte!".



Esta pregunta supone que la persona no quiere ser soltera. A pesar de que hay más estadounidenses solteros que nunca, nuestra cultura aún asume que cualquiera que esté soltero no quiere estarlo. Hay muchas razones por las que alguien podría estar soltero, un divorcio o una ruptura seguro, pero también hay personas que prefieren estar solos en una relación. Y sí, es posible estar felizmente soltero y seguir usando aplicaciones de citas.





Es probable que esta pregunta afecte más a las mujeres que a los hombres. Uno de mis amigos dice que también tiene esta pregunta, pero que no le molesta. Genial para él, pero consideremos que puede irritar a las mujeres más que a los hombres porque, a menudo, se nos juzga negativamente por ser solteras, al igual que recibimos más prejuicios por no tener hijos.



Las mujeres caminan constantemente siendo interrogadas acerca de su estado individual y pasan toda la vida escuchando consejos sobre qué hacer para atrapar a un hombre y no dejarlo ir. "¿Cómo es que estás soltero?" va a sonar de forma más negativa para nosotras, las solteronas, que para mi amigo soltero Sam.





El trofeo para la mejor respuesta es para mi amiga Lauren, que comentó: "Hombre, si vas a seguir alabando el aparente humor y la originalidad de alguien, seguir con esa línea es agotador. ¿Por qué no dices: "Yo también soy soltero, pero no tan divertido como tú"?".