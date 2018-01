5 tendencias de moda que desaparecerán y 5 que seguirán vigentes en el 2018



06/01/2018 - 11:20:57

Infobae.- El 2018 se está nutriendo poco a poco de tendencias que arriban desde las Mecas fashionistas internacionales de París, Milán, Londres y Nueva York. Las firmas de lujo ya adelantaron qué es lo que se va a poder ver durante las próximas temporadas, y también presagiaron cuáles serán los ítems del guardarropas que desaparecerán de las vidrieras.



Nuevos géneros y texturas llegan para quedarse. Plástico, lunares, flecos, estampados geométricos y prendas lenceras pisarán fuerte durante el año. En cambio, otras modas como las bombers, los chokers, el off shoulders, el vinilo y el rosa millennial están acercándose a la extinción, al menos durante este año.



Infobae dialogó con las asesoras de imagen y productoras de moda Tere Del Valle y Dani Regis sobre las nuevas tendencias del 2018, por qué piensan que se dejarán de usar ciertas prendas y cómo se podrán combinar con estilo las que reinarán durante el 2018.



Los IN del 2018



Lunares



Los lunares o polka dots es un clásico ya instaurado en la moda. El estampado de círculos geométricos seguirá más que vigente. "Los lunares alargan su reinado más allá de la temporada estival; es una explosión de burbujas para el armario", opinó Tere Del Valle.

Diseño de la última colección de Carolina Herrera presentado en NYFW. Un vestido en blanco y negro al cuerpo con un gran tajo sobre la falda y mangas campana con textura 3D. El modelo cuenta con los polka dots en el color opuesto al de la pieza (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images For TRESemme Carolina Herrera)

Por lo general, a los lunares se los suele ver solamente en blanco y negro y viceversa. Aunque ambas combinaciones son las más fuertes para la temporada del 2018, en color esmeralda y violeta sobre vestidos midi y conjuntos de traje de pantalón o falda también serán furor, como se pudo ver en la presentación de la nueva línea de Emporio Armani en versión Femme y Kids.



"Este estampado tiene la facilidad de poder combinarse tanto para el día como para un evento cocktail o para la noche. Es un vestido debajo de la rodilla con cintura marcada y línea evasé, que brilla combinándolo con una cartera y zapatos sin plataformas negros", sugirió.



Flecos



El estilo Charleston ahora se renueva. Solamente es cuestión de saber usar implementarla en el guardarropas. Por lo general se los puede ver en vestidos, chalecos, ponchos y los recientes jeans trendy deflecados en los tobillos. "Los ponchos y las capas con flecos van a ser las vedettes del 2018".



Como asesora de imagen, Del Valle recomendó: "A las mujeres que tienen cadera ancha no se aconseja usar los flecos laterales, ya que tienden a ensanchar la figura, pero sí usarlos debajo del ruedo o en la cintura como una faja o un cinturón, que sea solamente un detalle".