Aplicaciones monitorean a sus usuarios a través de los micrófonos de sus teléfonos



06/01/2018 - 10:33:49

El espectador.- No es suficiente con los miles de likes y direcciones web que digitamos a cada minuto en la red. Los anunciantes incluso ahora están usando los micrófonos de los teléfonos móviles para determinar qué estamos escuchando para dirigir con más precisión su publicidad.



Según el New York Times este es un software llamado Alphonso , que se calcula está presente en al menos 1.000 juegos y aplicaciones móviles, de las cuales 250 están disponibles para descargar en el Google Play y un poco menos de 200 en el App Store.



Alphonso no ha dado detalles del nombre de las applicaciones en las que efectivamente opera, pero, según el mismo diario americano, se sabe que está en Pool 3D, Beer Pong: Trickshot, Real Bowling Strike 10 Pin y Honey Quest.



La compañía creadora asegura que su software no registra conversaciones, y dice que esto está detalladamente explicado en las políticas de privacidad de cada app en la que se encuentran.



Y es así, en una de estas apps que el diario newyorquino identificó advierten: "Esta aplicación está integrada con el software Alphonso Automated Content Recognition (" ACR ") proporcionado por Alphonso, un servicio de terceros. Con su permiso proporcionado en el momento de descargar la aplicación, el software ACR recibe muestras de audio de corta duración desde el micrófono de su dispositivo. El acceso al micrófono está permitido solo con su consentimiento, y las muestras de audio no salen de su dispositivo, sino que se codifican en "firmas de audio" digitales".



Segun la empresa, el software identifica contenidos de audios comerciales conocidos, sin comprometer las conversaciones personales. Ashish Chordia, director ejecutivo de Alphonso, dice que ya se ha proporcionado este servicio a empresas cinematográficas. También aseguran tener una alianza con Shazam, la conocida aplicación del emporio Disney que reconoce la música del entorno y le da a sus usuarios el nombre de la canción y su autor, además de la posibilidad de comprarla en línea.



Aunque suena invasivo, recuerde que usted puede configurar en su teléfono Android y Apple a qué aplicaciones quiere dar el acceso de su micrófono. De lo contrario, muy probablemente estén usando los ruidos de su entorno día y noche para identificar lo que escucha y venderle más acertadamente los productos que usted "necesita".