En este país quieren gravar con un impuesto a los que toman café para llevar



06/01/2018 - 10:18:17

Actualidad.- El café para llevar puede subir sensiblemente de precio en el Reino Unido, ya que en este país europeo se baraja la posibilidad de introducir un impuesto para los vasos desechables que se usan para esta bebida, reseña The Guardian.



Los parlamentarios británicos quieren que se aplique un gravamen de 25 peniques de una libra esterlina (34 céntimos de un dólar) en las tazas de café de un solo uso. Sin embargo, este impuesto podría ser solo una medida de transición, ya que el objetivo final de los legisladores es prohibir las tazas desechables en un plazo de cinco años.

El dinero recaudado por vía de este impuesto sería dirigido a la inversión en instalaciones de reprocesamiento para garantizar el reciclaje de los vasos de café, que se ve complicado por lo difícil que es separar el cartón y el polietileno que contienen.



La medida estaría encaminada a concienciar a los consumidores sobre los efectos dañinos para el medioambiente que tiene la costumbre de usar envases desechables no reutilizables



Los diputados también están considerando gravar a las cadenas de cafeterías para que se deshagan de estos vasos o poner en marcha un mejor etiquetado que eduque a los consumidores sobre el daño ecológico de este tipo de contenedores.



El Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes del Reino Unico indica que alrededor de unas medio millón de tazas desechables se utilizan a diario en el país y que prácticamente su totalidad va a la basura.

En el país británico se tiran cada año 2.500 millones de tazas desechables, y solo se recicla el 0,25% de estos envases.