WhatsApp: Así puedes revisar los Estados sin que nadie se de cuenta



06/01/2018 - 10:13:06

El comercio.pe.- WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utiliza en todo el mundo. Hace ya varios años que Facebook la adquirió, y desde entonces no para de renovarse. Prueba de ello son los Estados, la herramienta que copio de Instagram y lanzó a principios del año pasado.



Instagram, también propiedad de Zuckerberg, replicó sus historias efímeras de Snapchat con bastante éxito. Sin embargo, no es secreto que la característica no tuvo el mismos resultado en WhatsApp.

WhatsApp



Pese a todo, muchos usuarios gustan de subir Estados a sus cuentas, y otro tanto disfruta observándolas; sin embargo, no a todos les agrada que WhatsApp rebele qué publicaciones han visto. Si tú eres uno de ellos te tenemos buenas noticias. El servicio de mensajería permite configurar su sistema para que los demás no se enteren que has curioseado en sus Estados.



Para ello, lo primero que debes hacer es abrir la aplicación y entrar a "Ajustes", pulsando el ícono de los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. En seguida, deberás entrar a la sección “Cuenta” y luego “Privacidad”.



Finalmente, busca la opción “Confirmación de lectura” y desactívala. Hecho esto ya podrás revisar los Estados de tus contactos de forma anónima, no obstante, debes tener en cuenta que con esta configuración tú tampoco sabrás quiénes vieron tus publicaciones cuando subas Estados a WhatsApp.