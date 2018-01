4 cosas que quienes nazcan en 2018 quizás nunca experimentarán



06/01/2018 - 10:08:13

BBC.-Todo está cambiando rápidamente, incluso el cambio.



El desarrollo de grandes innovaciones que modificaban radicalmente la sociedad solía tomar décadas.



Ahora, el ritmo con el que aparecen nuevas tecnologías se ha acelerado a tal punto que todo parece indicar que en sólo una generación la experiencia cotidiana será significativamente distinta.



¿Qué cambios alimentarán esas anécdotas que empiezan con "Mi papá me contaba..." de quienes nazcan en 2018?

"Mi papá me contaba que a veces no entendían nada"



"El pez de Babel es pequeño, amarillo, se parece a una sanguijuela y es probablemente la cosa más extraña del Universo", nos dicen en la obra "Guía del Viajero Galáctico" (1979) de Douglas Adams.



"Si te metes uno en tu oído, instantáneamente entenderás todo lo que te digan en cualquier idioma".



Ese pez evolucionó por pura casualidad, a diferencia de la prometedora tecnología que está empezando a derribar la barrera del lenguaje.





Skype y Google ya están incorporando capacidades de traducción instantánea para que puedas conversar en tiempo real aunque no hables el mismo idioma que tu interlocutor.



Y no son los únicos; varias otras compañías están en proceso de perfeccionar sus "peces de Babel", de manera que es muy posible que los niños de hoy lleguen a vivir en un mundo en el que todos puedan hablar con todos.



Eso sí, según cuenta la "Guía del Viajero Galáctico", el pobre Pez de Babel, "al derribar eficazmente todas las barreras de comunicación entre las diferentes razas y culturas, ha producido más guerras y sangre que ninguna otra cosa en la historia de la creación".



"Mi papá me contaba que tardaban muchísimo en viajar"



En la época de Benjamin Franklin (1706-1790), uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, quien notablemente cruzó el Océano Atlántico ocho veces en su vida, el peligroso viaje usualmente tomaba al menos seis semanas y podía durar hasta dos o tres meses.



Así como para nosotros, acostumbrados a que esa misma ruta transatlántica tome unas 8 horas en avión, un viaje como el de Franklin nos parece impensable, a los que nazcan este año lo que consideramos como un tiempo aceptable de trayecto les parecerá una eternidad.



Pese a que la velocidad los aviones se ha quedado estancada durante décadas, a excepción del Concorde, que dejó de volar en 2003, hay señales de cambio.



Aunque no se prestarán para el transporte masivo de pasajeros, los aviones supersónicos están cerca de regresar a los cielos, y tendrán la capacidad de llevar de Europa a Estados Unidos a quienes puedan pagar en sólo 3,5 horas.



No obstante, quienes no se puedan dar el lujo, podrán reducir el tiempo de viaje gracias a la tecnología del hyperloop, el nombre comercial de registrado por la empresa de transporte aeroespacial SpaceX, para el transporte de pasajeros y mercancías en tubos al vacío a alta velocidad.



Podrían el tiempo de viaje entre ciudades significativamente. Imagínate: en este momento, ir de Nueva York a Washington DC toma 5 horas en tren; en el hyperloop tomaría media hora.

"Mi papá me contaba que en las mañanas se escuchaba el trinar de los pájaros"



La expansión urbana no es un problema nuevo, pero una de las consecuencias menos discutidas es el aumento de la contaminación acústica.





Naciones Unidas estima que para 2100, el 84% de los 10.800 millones de ciudadanos del mundo vivirán en ciudades, sumergidos en una mezcla heterogénea de sonidoconstante.



Eso significaría que muchos de los bebés nacidos hoy nunca sabrán lo que es disfrutar del silencio.

"Mi papá me contaba que pagaban con papeles y pedazos de metal"



El advenimiento de las tarjetas de crédito fue el primer golpe al dinero en efectivo, pero no fue el último. En la actualidad, el papel moneda debe lidiar con PayPal, Venmo, Apple Pay y muchas otras opciones de pago.



Para cuando los niños nacidos en 2018 tengan la edad suficiente para ganar un sueldo, tendrán acceso a aún más opciones de pago, y es posible que el efectivo haya desaparecido por completo.



Las criptomonedas pueden contribuir a convertir a los billetes en piezas de museo.



La tecnología Blockchain está aumentando la seguridad de las transacciones financieras, y aunque el mercado de cifrado es actualmente volátil, los expertos siguen confiando en su potencial.